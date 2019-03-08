مقتل رئيس الاستخبارات العامة لدى "قسد" في الرقة بمسدس كاتم للصوت

وقال مراسل سبوتنيك في الرقة: إن رئيس مكتب الأمن في جهاز المخابرات التابع لتنظيم قسد، فواز الظاهر، قتل اليوم الجمعة على يد مجهولين بالقرب من مديرية السياحة عند المدخل الجنوبي الغربي لمدينة الرقة، وإن انتشارا أمنيا كثيفا شهدته المدينة إثر عملية الاغتيال، وسط حالة من الارتباك والتوتر الأمني انتشرت في صفوف قسد.

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ونقل المراسل عن مصادر مطلعة تأكيدها أن عملية اغتيال الظاهر تمت بواسطة سلاح فردي خفيف مزود بكاتم صوت، وأن تحقيقات "المخابرات الكردية" لا تزال مستمرة لمعرفة الجهة أو الأشخاص الذين يقفون وراء عملية الاغتيال.

ويعد الظاهر من أبرز الشخصيات الأمنية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وقد عرف بعلاقاته الوطيدة مع المخابرات الأمريكية والفرنسية في الرقة، كما اشتهر بممارسته أعمال التعذيب الوحشية التي مارسها بحق المعتقلين من أبناء عشائر الرقة خلال عمليات التحقيق، وبإطلاقه سراح عشرات الدواعش مقابل مبالغ مالية كبيرة، وبفرضه "اتاوات" على المئات من أبناء الرقة تحت التهديد بسوقهم إلى سجون قسد وإخضاعهم للتحقيقات والتعذيب.

ويتحدر الظاهر من أب عربي وأم كردية، وكان خلال سنوات سابقة قياديا في ما يعرف بالجيش السوري الحر، وانضم إلى قوات سوريا الديمقراطية منذ عام 2015.

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جدير بالذكر أن قائد استخبارات تنظيم قسد في الرقة المدعو "هافال شيرو" لقي مصرعه منذ عدة أيام إثر تعرضه لإطلاق نار في منطقة السكن الشبابي بالمدينة، كما أصيب إثنان من مرافقيه إصابات بالغة".

ووقعت عملية اغتيال شيرو بينما كانت أجهزة استخبارات "قسد" تسير دورياتها المكثفة في مدينة الرقة بالتعاون مع القوات الأمريكية لمنع أهالي الرقة من التظاهر بالقوة، حيث أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى دوار الساعة، ولكنها لم تنجح في ثني الأهالي عن تلبية دعوات التظاهر بالرغم من سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار، حيث شهد شارع المتحف مظاهرة حاشدة لم تتمكن من الوصول إلى دوار الساعة وسط المدينة، بسبب انتشار دوريات "قسد" والدوريات الأميركية، التي انسحبت مساء مع حلول الظلام".

وهافال شيرو هو قائد استخبارات "قوات سوريا الديمقراطية" الذي كان يشتهر بقيادة العديد من حملات الاعتقالات في محافظة الرقة والتي كان آخرها الحملة التي طالت الآلاف من أهالي قرى الريف الغربي للمحافظة.