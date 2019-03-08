تلفزيون الجزائر: اعتقال 195 شخصا خلال الاحتجاجات

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وملأ عشرات الآلاف وسط العاصمة الجزائر عن آخره اليوم في تحد لحكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الممتد منذ 20 عاما، حسب وكالة "رويترز".
© REUTERS / ZOHRA BENSEMRA
واحتشد آلاف المتظاهرين في العاصمة، فيما أطلق عليه "جمعة الحسم"، احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وشهدت ساحة البريد المركزي والشوارع القريبة، توافد آلاف المحتجين، فيما عززت قوات الشرطة ومكافحة الشغب وجودها في ساحة البريد المركزي والطرق المؤدية إليها، وذلك وفقا لوكالة "TSA" الجزائرية.
وردد المتظاهرون شعارات ضد العهدة الخامسة وتغيير النظام، كما كان بين الحضور المترشح للرئاسيات، علي غديري، الذي استقبله المتظاهرون بترديد عبارات "ديقاج ديقاج" أي "غادر المكان".
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