"هنية" يبحث ملفات فلسطينية مع وفد مصري في غزة

غزة/ هداية الصعيدي/ الخليج 365



بحث إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في قطاع غزة، الجمعة، عدة ملفات فلسطينية، مع وفد من المخابرات المصرية، وصل القطاع الخميس.



وقال بيان صادر عن مكتب هنية، وصل الخليج 365 نسخة منه: "استقبل هنية والهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم وفد المخابرات المصرية برئاسة أيمن بديع، للاطلاع على مستجدات التحرك المصري تجاه كسر الحصار عن القطاع".



وأضاف: "بحث الطرفان سبل كسر الحصار عن شعبنا في غزة، والجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار، والاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، والهجمة العدوانية على أسرانا في سجون العدو".



وأشار البيان أن الوفد التقى مساء الخميس وصباح الجمعة، رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، ووفد من قادة فصائل فلسطينية.

وأطلع الوفد المصري، قادة الفصائل الفلسطينية على التقدم في الجهود التي يبذلها في هذا الإطار، وفق البيان.



وفي ذات السياق قال البيان إن "الوفد المصري وقبيل لقاء السنوار الخميس، زار بصحبة فريق من الأجهزة الأمنية بغزة، معبر رفح على الجانبين الفلسطيني والمصري للاطلاع على سير العمل".



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كما اطلع الوفد "على آليات العمل في معبر كرم أبو سالم، جنوبي القطاع، الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، وتفقد الحدود المشتركة بين القطاع وجمهورية مصر العربية".



وأوضح البيان: "أنه وعقب انتهاء زيارة معبر رفح عقد الطرفان اجتماعاً خاصاً لمناقشة آليات التخفيف عن المسافرين الفلسطينيين أثناء التنقل من جمهورية مصر العربية وإليها".



ولفت أن "الأسبوع المقبل سيشهد حراكاً دبلوماسياً مكثفاً بزيارة العديد من الوفود للقطاع؛ في إطار تواصل العمل من أجل كسر الحصار عن غزة".



ومنذ أكثر من شهرين، يجري وفد مصري زيارات متكررة للقطاع والضفة الغربية وإسرائيل، يلتقي خلالها مسؤولين من حركتي "حماس" و"فتح"، والحكومة الإسرائيلية، في إطار استكمال المباحثات التي تقودها القاهرة بملفي المصالحة الفلسطينية و"التهدئة" بغزة.



وتقود مصر وقطر والأمم المتحدة، مشاورات منذ عدة أشهر، للتوصل إلى تهدئة بين الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل، تستند على تخفيف الحصار المفروض على القطاع، مقابل وقف الاحتجاجات التي ينظمها الفلسطينيون قرب حدود غزة مع إسرائيل.



ومساء الخميس، وصل وفد من جهاز المخابرات المصرية، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون "إيرز" (شمال)، وغادر بعد عصر الجمعة.



وتعتبر هذه الزيارة، الثانية من نوعها، التي يجريها الوفد هذا الأسبوع لغزة، حيث وصل الثلاثاء الماضي، والتقى هنية، قبل أن يعود للقاهرة في اليوم ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.