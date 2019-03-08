الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينييْن على حدود غزة

غزة/ محمد ماجد، عبد الرؤوف أرناؤوط/ الخليج 365



أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، اعتقال فلسطينيين اثنين، بدعوى اجتيازهما السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، بالتزامن مع انطلاق مسيرات "العودة وكسر الحصار".



وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "قوات من الجيش اعتقلت فلسطينيين مشتبه فيهما اجتازا السياج الأمني شمال غزة وتسللا إلى داخل إسرائيل".



وأضاف: "تم اعتقال المشتبه فيهما بعد محاصرة وتطويق المنطقة التي وصلا إليها حيث لم يكونا مسلحين"، دون مزيد من التفاصيل.

فيما لم يصدر عن الجانب الفلسطيني تصريح حول حادثة الاعتقال.

وبدأ فلسطينيون، الجمعة، بالتوافد نحو الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة بفعاليات مسيرات "العودة وكسر الحصار" السلمية.



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وأفاد مراسل الخليج 365 أن مئات المتظاهرين توافدوا نحو الحدود الشرقية للقطاع حاملين الأعلام الفلسطينية.



وعلى فترات متقاربة تعلن تل أبيب اعتقال قواتها لفلسطينيين يتسللون من قطاع غزة إلى إسرائيل.



وتحظر القوات الإسرائيلية على الفلسطينيين في القطاع دخول المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة 300 متر، وتطلق عليها اسم "المنطقة العازلة"، وتطلق النار أو تعتقل كل من يتواجد فيها.

ويشارك فلسطينيون في المسيرات السلمية قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.



ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.