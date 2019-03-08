إصابة 26 متظاهرا فلسطينيا شرقي قطاع غزة

غزة/ هداية الصعيدي/ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء الجمعة، إصابة 26 متظاهرًا فلسطينيًا، برصاص الجيش الإسرائيلي، وقنابل الغاز، شرقي القطاع، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة "العودة" الأسبوعية.
وقالت الوزارة، في بيان لها، وصل الخليج 365 نسخة منه، إن 26 مواطنًا فلسطينيًا أصيبوا بالرصاص الحي الذي أطلقه جيش الاحتلال، وقنابل الغاز، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة.
وأشارت إلى أن "من بين الجرحى 22 أصيبوا بالرصاص، فيما أصيب 4 مسعفين بإصابات مختلفة" لم تشر إلى طبيعتها.
واستنكرت الوزارة "تعمد استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي للطواقم الطبية خلال عملها شرق قطاع غزة".
ودعت "المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته الكاملة في حماية الطواقم الطبية، وتمكينها من القيام بواجبها الإنساني".
ويشارك فلسطينيون مساء كل جمعة، في المسيرات السلمية التي تُنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن القطاع.
ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، مما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة آلاف بجروح مختلفة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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