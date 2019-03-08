بارزاني: علاقات أربيل ـ بغداد شهدت تحسناً

أربيل / علي محمد / الخليج 365

أعلن رئيس وزراء إقليم شمال العراق نيجيرفان بارزاني، أن علاقات أربيل – بغداد شهدت تحسناً، مشدداً على استعداد الإقليم لحل المشاكل مع بغداد عن طريق الحوار وبموجب الدستور.

جاء ذلك خلال اجتماع لبارزاني مع دنيس ناتالي، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون النزاعات والاستقرار، وأندرو بيك، نائب مساعد الوزير، جوي هود، ومنسق السفارة الأمريكية، ستيفن فاكن، والقنصل العام الأمريكي في أربيل وعدد من المستشارين والمسؤولين، وفق بيان لحكومة الإقليم الجمعة.

وثمن الوفد عالياً استقبال وحماية عدد كبير من اللاجئين والنازحين هرباً من بطش الإرهاب.

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وأشاد بالتعايش والتسامح بين المكونات الدينية والقومية في الإقليم، كما شدد على نجاح العملية السياسية في العراق والإقليم وحل مشاكل أربيل – بغداد عن طريق الحوار.

من جانبه، رحب بارزاني بهذه الزيارة، معبراً عن الشكر للمساعدات الأمريكية للإقليم في الأوقات الصعبة، وقدم نبذة عن حرب داعش وكيفية القضاء على الفكر المتطرف وعن أحوال اللاجئين والنازحين في الإقليم.

كما شدد على استعداد الإقليم لحل المشاكل مع بغداد عن طريق الحوار وبموجب الدستور العراقي، وأعلن أن علاقات أربيل – بغداد شهدت تحسناً، في الآونة الأخيرة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.