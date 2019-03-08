بتسيير دوريات تركية وروسية في محيطها.. إدلب تنجو من هجوم الأسد

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلن وزير الدفاع التركي ،الجمعة، أنّ تركيا وروسيا ستسيران دوريات في محافظة إدلب في شمال شرق سوريا كجزء من اتفاق تم التوصل إليه العام الماضي، مما يشير إلى أن أدلب أخر معاقل المعارضة، نجت من هجوم كبير للقوات الحكومية.

ونجت إدلب التي يسيطر عليها المعارضة من هجوم كبير للقوات الحكومية بعد اتفاق في سبتمبر الماضي بين روسيا الداعمة لدمشق وتركيا الداعمة للمتمردين، تضمن إقامة منطقة منزوعة السلاح حول المحافظة.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الجمعة إن "دوريات روسية تنطلق اليوم في المنطقة الحدودية بمحيط محافظة إدلب السورية وأخرى للقوات المسلحة التركية في المنطقة منزوعة السلاح".

وقال أكار :إن" الدوريات التركية والروسية في محيط إدلب تعد خطوة هامة لحفظ الاستقرار ووقف إطلاق النار، وكان هناك قيود على استخدام المجال الجوي في إدلب وعفرين لكن ذلك تم رفعه بدءا من اليوم".

وإدلب هي أخر محافظة لا تزال في قبضة فصائل المعارضة في سوريا وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على كامل المحافظة منذ يناير الماضي.

ورغم دعمهما أطرافا متعارضة في النزاع، يعمل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بشكل وثيق في مسعى لإنهاء النزاع في سوريا.

وتحدث شهود عيان لوسائل إعلامية أن دورية تركية تضمّ ما يقارب عشر آليات مصفحة بالإضافة إلى سيارة شوهدوا على طريق في المنطقة المنزوعة السلاح في ريف حلب الغربي.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان نقلاً عن مصادر موثوقة أنّ القوات التركية تتأهب لتسيير هذه الدوريات.

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وقال إنّ "القوات التركية المتواجدة على الأراضي السورية ضمن نقاط مراقبة منتشرة في حلب وحماة وإدلب وسفوح جبال اللاذقية، تقوم بتحضيرات لتسيير دوريات ضمن مناطق تطبيق اتفاق بوتين – أردوغان".

وأوضح المرصد أن أكثر من 160 مدنيا من بينهم 60 طفلا قتلوا في ضربات جوية ومدفعية لقوات النظام منذ بدء تطبيق اتفاق المنطقة العازلة، كما قتل 94 عنصرا من فصائل المعارضة والجهاديين و125 من مقاتلي قوات النظام في الفترة نفسها.

وتريد تركيا إنشاء ما تطلق عليها منطقة آمنة في شمال شرق سوريا الذي تسيطر القوات الأميركية على بعض أجزائه في الوقت الراهن كما تريد إخلاء المنطقة القريبة من حدودها من وحدات حماية الشعب الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة.

لكن قبيل بدء قمة سوتشي بشأن سوريا في فبراير قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن أنقرة تحتاج إلى ضوء أخضر من الأسد لإنشاء أي منطقة آمنة داخل الحدود السورية.

وقالت المتحدثة ماريا زاخاروفا ردا على سؤال بشأن خطة المنطقة الآمنة التركية "مسألة وجود قوة عسكرية تعمل بتعليمات من بلد ثالث على أرض دولة ذات سيادة لا سيما سوريا يجب أن تحسمها دمشق مباشرة. هذا هو موقفنا الأساسي".

غير أن من المرجح ألا يكون ذلك مستساغا لدى أردوغان الذي دعا الأسد للتنحي بعد أعوام من الحرب الأهلية التي مزقت سوريا.

وقال بوتين لنظيريه التركي والإيراني في قمة سوتشي إنه يجب عدم التغاضي عن وجود "جماعات إرهابية" في منطقة إدلب السورية.

وقال روحاني إنه يدعم هذه المساعي لتطهير إدلب من مقاتلين كانوا ينتمون من قبل لجبهة النصرة، وأضاف أنه سيكون من الخطأ تركهم يخرجون من مأزقهم لمجرد أنهم غيروا اسمهم".