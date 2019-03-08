تعرف على رسالة الملكة إليزابيث التى اشعلت انستجرام

لاقى أول منشور للملكة إليزابيث الثانية Queen Elizabeth على انستقرام حفاوة كبيرة من الجماهير، والذي جاء كتوثيق لزيارتها إلى متحف العلوم في لندن.

قررت الملكة إليزابيث المشاركة على الحساب الرسمي للعائلة المالكة، من خلال نشر رسالة بعثها عالم الرياضيات ورائد الكمبيوتر في القرن 19 تشارلز باباج إلى الأمير ألبرت زوج الملكة فكتوريا.

وكتبت الملكة إليزابيث في منشورها الأول على انستقرام باستخدام لوحة لمس متوفرة في المتحف قائلة: "مع زيارتي لمتحف العلوم، كنت مهتمة بعرض رسالة من الأرشيف الملكي، تم كتابتها في عام 1843 إلى جدي الأكبر الأمير ألبرت، صمم تشارلز باباج، الذي ينسب إليه الفضل كأول رائد في مجال الكمبيوتر في العالم، والذي أتاح الفرصة للأمير ألبرت، لرؤية النموذج الأول في يوليو عام 1843".

وتابعت الملكة في رسالتها: "أخبر باباج، كلاً من الملكة فيكتوريا والأمير ألبرت عن اختراعه الذي صمم على أساسه أول برامج الكمبيوتر، من قبل أدا لوفليس، ابنة اللورد بايرون".

Advertisements

وأضافت الملكة إليزابيث: "من دواعي سروري اليوم أن أطلع على مبادرات الأطفال، ورأيت أنه من الملائم أن أنشر هذا المنشور في إنستقرام في متحف العلوم"، واختتمت رسالتها بالإمضاء "إليزابيث ر".

تفاعلت الجماهير مع منشور الملكة إليزابيث الأول على انستقرام، لتنهال التعليقات المرحبة بها على منصة التواصل الاجتماعي.