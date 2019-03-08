إصابة 5 فلسطينيين إثر قمع الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات العودة على حدود قطاع غزة

أصيب خمسة مواطنين فلسطينيين، بينهم إصابة خطيرة على الأقل، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات التي انطلقت عقب صلاة الجمعة في قطاع غزة.

وذكرت وزارة الصحة في غزة، أن شابا أصيب بجروح خطيرة، وطفل أصيب بقنبلة غاز بالفم والمسعف في الإغاثة الطبية محمد ابو جزر (24 عاما) بقنبلة غاز في الوجه شرق خانيونس، كما إصيب شاب بعيار ناري وآخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع شرق البريج شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية في قطاع غزة، بأن آلاف المتظاهرين بدأوا بالتوافد بعد صلاة الجمعة، للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ50 من مسيرات العودة، تحت عنوان جمعة “المرأة الفلسطينية”، وأن قوات الاحتلال أخذت تطلق النار وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين.

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وتزامن انطلاق المسيرات مع اعلان قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، عن اعتقال فلسطينيين اثنين، من بين مجموعة تمكنت من اجتياز السياج الإلكتروني شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر عبرية أن قوات كبيرة هرعت إلى المنطقة الحدودية شمال القطاع، وشرعت بأعمال تمشيط ومطاردة نتج عنها اعتقال اثنين من الفلسطينيين، اللذين لم يعودا مع باقي أفراد المجموعة التي اجتازت السياج .

وفي وقت سابق أعلنت قوات الإحتلال حالة التأهب في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، بعد زعمها تسلل مقاومين فلسطينيين عبر السياج الالكتروني شمال القطاع.

وطلب الجيش الإسرائيلي من المستوطنين في محيط قطاع غزة، البقاء داخل منازلهم وعدم مغادرتها حتى تنتهي أعمال التمشيط.

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