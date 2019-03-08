دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

أعلنت خدمة البث الموسيقي حسب الطلب سبتويفاي عن تمديد شراكتها مع شركة سامسونج وتوسيع نطاقها لتمنح المزيد من المستخدمين إمكانية الوصول للخدمات المدفوعة مجاناً.

وبموجب الشراكة الجديدة فإن سبوتيفاي سيتوفر مثبتاً مسبقاً على المزيد من هواتف سامسونج الجديدة بما فيها جالكسي إس 10 مع اشتراك مدفوع لمدة ستة أشهر مجاناً.

هذا العرض له بعض الشروط حيث أنه متاح لمشتركي سبوتيفاي الجدد فقط ومن لم يستفيد سابقاً من حساب مدفوع تجريبي أو اشتراك مدفوع وقد توقف اشتراكه،

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وتتكامل خدمة سبوتيفاي مع خدمة المساعد الصوتي بيكسبي من سامسونج بحيث يمكن استدعاء الأغاني من خلاله أو أي جهاز آخر من سامسونج يملك المساعد بيكسبي.

وتهدف سبوتيفاي من هذه الخدمة تعزيز حصتها السوقية حيث لديها حالياً 207 مليون مشترك منهم 96 مليون مشترك بالخدمة المجانية وتعمل في 79 بلد حول العالم، وتأمل أن توفر فترة الاشتراك المجاني لستة أشهر فرصة أكبر للتعرف على الخدمة وإمكانياتها وتحويلهم لمشتركين مدفوعين بشكل مستمر.

التدوينة سبوتيفاي تقدم اشتراك مجاني لمشتري هواتف سامسونج ظهرت أولاً على عالم التقنية.