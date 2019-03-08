ويندوز 10 يعمل على 800 مليون جهاز حول العالم

أعلنت شركة مايكروسوفت عن وصول نظام تشغيلها ويندوز 10 إلى 800 مليون جهاز مختلف حول العالم، ليُقرب الشركة أكثر من هدفها بإيصال نظام التشغيل إلى مليار جهاز كهدف أساسي، وهو ما لم يتحقق منذ إطلاقه في 2015 خاصة وأن الشركة وقتها قالت أنها تهدف للوصول للمليار خلال 3 سنوات.
ويعمل ويندوز 10 على أنواع مختلفة من الأجهزة من بينها أجهزة سطح المكتب والحاسب المحمول اللابتوب، بالإضافة إلى الأجهزة المتحولة مثل سيرفيس، والهواتف الذكية السابقة من مايكروسوفت، وكذلك أجهزة X Box One X.
وبهذا الإنجاز، فإن ويندوز 10 يتخطى ويندوز 7 كأكثر أنظمة الشركة شعبية بين المستخدمين، حيث يعمل على 40% من أجهزة الكمبيوتر، فيما يعمل ويندوز 7 على 38.5% حاليًا.
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