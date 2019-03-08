شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المصابين الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال بقطاع غزة إلى 17 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أعداد المصابين الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي إلى 17 مواطنا فلسطينيا بالرصاص الحي، أحدهم وصفت جروحه بالخطيرة، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات سلمية شرق قطاع غزة اليوم /الجمعة/.
وقالت مصادر طبية فلسطينية إن قوات الاحتلال المتمركزة على مقربة من السياج الفاصل أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب عشرات الشبان شرق قطاع غزة؛ ما أدى إلى إصابة 17 مواطنا بالرصاص الحي وآخرين بالاختناق.
وأشارت المصادر إلى إصابة عدد من الأطباء والمسعفين بالاختناق، بعد استهدافهم بشكل مباشر بقنابل الغاز المسيل للدموع شرق مخيم البريج، وشرق خان يونس.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع المصابين الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال بقطاع غزة إلى 17 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.