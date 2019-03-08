474 سعودية في مهمة خارجية

وكشفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أنه تم إرسال 474 مبتعثة إلى الخارج، ضمن خطة الهيئة لابتعاث نحو 1200 فتاة لدراسة تخصصات تخدم القطاع السياحي السعودي.
وتسعى الهيئة السعودية إلى "تعزيز خطوات تمكين المرأة في قطاعات السياحة والتراث الوطني"، حسب صحيفة المدينة السعودية.
وأكد تقرير صادر عن المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية أن عدد المستفيدات من برامج التدريب في قطاعي السياحة والتراث الوطني.
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