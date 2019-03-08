ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا عاجلا

وهاتف رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، محمد بن سلمان لمناقشته في العلاقات بين البلدين، حسب وكالة الأنباء السعودية. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات السعودية اليابانية، وفرص تطوير مجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وفقا لمبادرات الرؤية السعودية اليابانية 2030.

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