انت الان تتابع المعارضة الجزائرية: ما يحدث في البلاد ليس ثورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مظاهرات في الجزائر

طالب المشاركون، في اللقاء الرابع للمعارضة الجزائرية اليوم الخميس، بتطبيق المادة 102 من القانون، التي تنص على أن السلطة للشعب، مصدر كل سلطة "وأنه إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع". وقال عز الدين جراحفة، ناشط سياسي، إن المجتمعين اليوم "لا يمثلون كل المعارضة بل هم جزء منها"، محملا السلطة مسؤولية أي انزلاق أمني قد يحدث يوم غد، حيث يتوقع أن تكون مليونية، عبر مختلف ولايات الوطن.

وأشار المتحدث، إلى أن "المعركة لم تنطلق بعد، ويجب عدم الاستعجال وإعطاء كل مرحلة حقها"، وأضاف " وصلنا إلى مرحلة التقدم خطوة جديدة"، مطالبا بإنشاء مواقع الكترونية لنقل الصورة للرأي العام الوطني والدولي لعدم السماح لمؤسسات أجنبية باستغلال الوضع وتحويره ". وقال المتحدث، إن ما يحدث في الجزائر، هو شأن داخلي،