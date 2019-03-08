انت الان تتابع قتلى وجرحى بين الحوثيين في ضربات للتحالف باليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قصف حوثي في اليمن

أفادت مصادر ميدانية يمنية، اليوم الجمعة، بسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي، جراء ضربات نفذتها مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية على تجمعات ومواقع للمتمردين في منطقة العبيسة بمحافظة حجة، إذ أشارت المصادر لقناة سكاي نيوز الإخبارية، إلى اندلاع معارك عنيفة بين قبائل حجور وميليشيات الحوثي في الجهة الغربية من مديرية كُشر بحجة، مضيفة أن المواجهات بين القبائل والميليشيات انتقلت إلى بلدة نهم غربي كشر، بعد اقتحام الحوثيين لبلدة العبيسة، شرقي المديرية.

ولفتت المصادر إلى تمركز رجال القبائل في جبل طلان، لصد هجوم المتمردين من الشرق، والدفاع عن مركز المديرية في بلدة بني سعد، مؤكدة أن المواجهات تجري في النصف الغربي من كُشر، من بني سعد شمالا حتى بني مالك جنوبا. في السياق ذاته، أعلنت قبائل حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة عن حلف قبلي لعدد من مشايخ حجور للقتال