السعودية: اعتراض طائرة مسيرة حوثية وإصابة 5اشخاص جراء سقوط شظاياها

اعلن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير السعودية إصابة خمسة أشخاص مدنيين إثر سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها المليشيا الحوثية “الإرهابية” باتجاه أبها جنوب غربي المملكة.

وأوضح العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، أن فرق الدفاع المدني باشرت عند الساعة 24ر12 من صباح اليوم الجمعة بلاغاً عن سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها المليشيا الحوثية “الإرهابية المدعومة من إيران” باتجاه منطقة سكنية بمدينة أبها مما نتج عنه إصابة (5) خمسة أشخاص مدنيين، أربعة سعوديين بينهم امرأة، ومقيم من الجنسية الهندية،بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف أن ست مركبات وعدد من المنازل تعرضت لأضرار طفيفة ومتوسطة، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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