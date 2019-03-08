أعلنت شركة Airbnb اليوم عن استحواذها على تطبيق حجز الغرف الفندقية HotelTonight والذي يتميز بإتاحة فرصة الحجز الفندقي قبل وقت قصير أو يمكن القول في الدقائق الأخيرة لوصول النزيل للوجهة التي يقصدها مع توفير خصومات على السعر.
فيما ستبقى آلية عمل الحجوزات في HotelTonight سواء التطبيق أو نسخة الويب تتم بشكل منفصل تحت كنف Airbnb حتى يتم إكمال جميع الإجراءات المتعلقة بعملية الاستحواذ على أقل تقدير، ستليها خطوة تسلم مدير HotelTonight التنفيذي سام شانك لزمام الأمام في قسم الخدمات الفندقية في الشركة.
وقد عبرت Airbnb عن سعيها من عملية الاستخواذ هذه الوصول لمنصة تقدم خدمات السفر والحجوزات بشكل متكامل لتكون الوجهة الأولى للأفراد الذي يرغبون في السفر في أي وقت دون الاقتصار على مواسم العطل والأعياد التي تنشط فيها الحركة.
والجديد بالذكر أن القيمة السوقية لشركة Airbnb قد وصلت حدود 31 مليار دولار حسب صحيفة Australian Financial لتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد شركة ماريوت العالمية التي بلغت قيمتها السوقية 39 مليار دولار.
التدوينة شركة Airbnb تستحوذ على تطبيق الحجز الفندقي HotelTonight ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.