دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي 15 مليون مستخدم يغادرون فيسبوك خلال عامين

غادر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكثر من 15 ملونًا من مستخدميه في الولايات المتحدة، على مدار العاميين الماضيين، وذلك بحسب تقرير كشفت عنه شركة أبحاث السوق "إديسون ريسيرتش" Edison Research.

فيسبوك ماسنجر يوجه هذه الضربة القاسية لواتساب alqiyady 1 فيسبوك ماسنجر يوجه هذه الضربة القاسية لواتساب

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ويستكمل التقرير أن هناك أكثر من 67% من إجمالي سكان الولايات المتحدة فوق سن الـ 12 عامًا، أكدوا أنهم يستخدمون فيسبوك في عام 2017، ولكن انخفض هذا العدد إلى 62%، ومن ثم انخفض مرة ثانية إلى 61% في عام 2019، وتُقدر هذه النسبة بالمقارنة بعدد سكان أمريكا بنحو 172 مليون مستخدم.

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وبحسب التقرير فإن النسبة الأعلى من المغادرين لفيسبوك هم من فئة الشباب، حيث أنه في العام 2017 استخدم 79% من الأميركيين من الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و34 عامًا الموقع، ومن ثم شهد هذا العدد انخفاضًا لـ 67% في 2018، بعدها وصل إلى 62% في 2019، بما يعادل نحو 82 مليون مستخدم، تتراوح أعمارهم من 12 إلى 34 عامًا، استخدموا الموقع في 2017، بالمقارنة مع 65 مليون فقط يستخدمونه اليوم.

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المفاجأة في الأمر، أن مغادروا فيسبوك الشباب، تحولوا إلى خدمة مشاركة الصور إنستغرام التابعة لها ايضًا، حيث بالتوازي مع هذا الأنخفاض، ارتفعت نسبة المستخدمين الشباب على إنستغرام من 64% في 2017، إلى 66% في العام 2019، بحسب تقرير "إديسون ريسيرتش".المزيد:

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