البشير يحيل عددا من ضباط الجيش للتقاعد

ونقلت وكالة أنباء الأناضول بيانا للجيش قالت فيه إن "الترقيات شملت ضباطًا في رتب مختلفة"، فيما لم يشر البيان إلى أعداد المحالين إلى التقاعد، أو الذين تمت ترقيتهم.
وأكد الجيش أن "القرارات راتبة وتأتي وفق قانون القوات المسلحة السودانية واللوائح المنظمة لخدمة وترقي ضباط الجيش".
وكان البشير قد أصدر، اليوم الخميس، توجيهات عاجلة إلى لجنة القوى السياسية، وتحدث عن "حرب" يخوضها السودان.
ونشرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" تصريحات عن البشير، قوله إنه يؤكد على أن قانون الطوارئ، جاء لمساندة البلاد في "الحرب"، التي تخوضها حاليا، ضد "الفساد والتهريب".
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