نصر الله: بدأنا معركة مكافحة الفساد في لبنان

وأشار نصر الله في الاحتفال بالذكرى الـ30 لتأسيس هيئة دعم المقاومة، مساء اليوم، الجمعة، إلى أن لبنان "أمام مفصل وجودي، ويجب العمل لتجنيب توجه لبنان نحو الإفلاس والانهيار المالي والاقتصادي". وذلك بحسب قناة "الميادين".
واعتبر الأمين العام لحزب الله أنه "لا يمكن للمقاومة الوقوف على الحياد إزاء مصير لبنان، بعد أن دافعت عن أرضه بأغلى ما تملكه"، مؤكداً "نحن في معركة واجبة ومهمة ووطنية، ولا تقل قداسة عن المعركة ضد الاحتلال والمشروع الصهيوني".
يتبع…
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