اختراق فلسطيني جديد لإسرائيل

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" (باللغة العبرية)، مساء اليوم، الجمعة، أن فلسطينيان اخترقا الجدار الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، وتسللا إلى الداخل الإسرائيلي، واعتقلتهما الشرطة الإسرائيلية.

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وأفادت القناة العبرية بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت المشتبه بهما بعد محاصرة وتطويق المنطقة الإسرائيلية التي وصلا إليها حيث لم يكونا مسلحين، حيث ألقي القبض عليهما بالقرب من كيبوتس "إيرز" شمال قطاع غزة.

وقالت المتحدثة باسم المجلس الإقليمي لشاعار هنيغيف، عيدي مائيري:

إن قوات الأمن الإسرائيلية هرعت إلى المكان، وألقت القبض على المتهمين الفلسطينيين، اللذان اخترقا السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وأوردت القناة العبرية "هيئة البث الإسرائيلية" بأن نيكولاي ميلادينوف، المبعوث الأممي للسلام في الشرق الأوسط، قد التقى بمسؤولين مصريين بارزيين، في الفترة الأخيرة، بهدف تجديد الحديث عن التهدئة في قطاع غزة.

وأضافت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، تفقد مساء أمس الحدود المصرية الإسرائيلية، وهدد خلال جولته تلك حركة حماس بأن رده سيكون قويا في حال تكرار مهاجمة الحركة الفلسطينية الداخل الإسرائيلي.