مئات السودانيين يشاركون في احتجاجات ضد الحكومة بعد صلاة الجمعة

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وقال شهود إن حشودا أخرى تجمعت في عدة مناطق بالعاصمة الخرطوم بعد الصلاة، وفي حي بري هتف العشرات "الثورة خيار الشعب" و"يسقط بس" في إشارة إلى أن مطلبهم الوحيد هو سقوط البشير، وفقا لما نشرته "رويترز".
© Sputnik . Дмитрий Астахов
وبدأت الاحتجاجات يوم 19 ديسمبر كانون الأول وتطورت لتصبح أقوى تحدي لحكم البشير الذي تولى السلطة قبل 30 عاما.
وأعلن البشير الشهر الماضي حالة الطوارئ وأقال الحكومة المركزية، وعين مسؤولين أمنيين محل حكام الولايات ووسع صلاحيات الشرطة ومنع التجمعات العامة دون تصريح.
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