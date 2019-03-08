عباس سيكلف "اشتيه" بتشكيل الحكومة الجديدة

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ويرى محللون أن تعيين اشتية يندرج ضمن جهود عباس لزيادة عزلة حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة. وتوقّع مسؤولون أن يؤيد عباس التوصية غير الملزمة التي أصدرتها اللجنة المركزية لحركة فتح. وذلك بحسب هيئة البث الإسرائيلية "مكان" (باللغة العربية).
© Sputnik . Sergei Mamontov
ويشار إلى أن حكومة رامي الحمد الله، قدمت استقالتها أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي.
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