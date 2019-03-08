تركيا.. القبض على 3 مشتبهين بالانتماء لـ"داعش" بينهم إماراتي

شانلي أورفة (تركيا) / مصطفى غوجلو / الخليج 365

ضبط الأمن التركي، الجمعة، 3 أشخاص يشتبه بإنتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي بولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد.

وقالت مصادر أمنية، لمراسل الخليج 365، إن القوات الأمنية كثفت تدابيرها على الحدود، عقب تلقيها بلاغا باستعداد 3 إرهابيين من "داعش" التسلل من سوريا إلى الأراضي التركي بطريقة غير قانونية.

وأوضحت المصادر أن الأمن التركي أوقف في قضاء أقجة قلعة بأورفة، المواطن الإماراتي "أ.ش" (24 عاما) والسوري "ح.أ" (28 عاما) وآخر لم تكشف عن هويته ويدعى "م.أ" (32 عاما).

وأضافت أنه تم العثور بحوزة المشتبهين الثلاثة على العديد من الوثائق التنظيمية وصورا تعود للتنظيم داخل هواتفهم الخلوية.

وأكدت المصادر أن المشتبه الإماراتي المذكور كان يعمل شرطيا في بلاده، وتلقى تدريبات انتحارية بسوريا، بينما المشتبهين الآخرين تسلموا مناصب قيادية داخل التنظيم.

ونقل المشتبهون تحت تدابير أمنية مكثفة إلى المستشفى الحكومي في أقجة قلعة، وعقب إخضاعهم لفحوصات طبية، تم نقلهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحقهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.