السعودية تنفي بحث زيادة الزكاة التي تدفعها البنوك المحلية

الرياض / الخليج 365

نفت السعودية، الجمعة، بحث زيادة الزكاة التي تدفعها البنوك المحلية، لما يصل إلى 20 بالمئة.

جاء ذلك وفق بيان للهيئة العامة للزكاة والدخل بالسعودية ( حكومية)، ردا على تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" الدولية. وكانت الوكالة الأمريكية، أشارت إلى أن السعودية تدرس مضاعفة ضريبة الزكاة على البنوك المحلية، في إطار برامج الإصلاح التي تنفذها بهدف تحفيز النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، المعتمد بشكل كبير على الصادرات النفطية.

وقالت بلومبيرغ إن السلطات السعودية تجري محادثات مع المصارف المحلية، بهدف رفع ضريبة الزكاة من 10 إلى 20 بالمئة من الأرباح، وهي النسبة التي تدفعها البنوك الأجنبية.

وجاء في البيان الصادر اليوم " تود الهيئة أن توضح للعموم عدم وجود أي خطط حالياً لزيادة الزكاة في القطاع الخاص".

وأكدت الهيئة "على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية دعما لاستقرار الأسواق المالية بما ينعكس على جاذبية الاستثمار ومبادئ الحوكمة والإفصاح العالمية".

وتعاني السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، في الوقت الحالي من تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس، عن مستوياته منتصف 2014، ما دعاها لفرض العديد من الرسوم والضرائب ورفع أسعار الطاقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.