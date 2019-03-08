اليوم العالمي للمرأة.. إضراب عمالي في إسبانيا وإيطاليا لمناهضة العنف

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أضرب عدد من العمال في إسبانيا وإيطاليا، اليوم الجمعة، للمطالبة بتحقيق المساواة، ومناهضة العنف ضد المرأة، وذلك بمناسبة 8 مارس، يوم المرأة العالمي.

وتسبب الإضراب الذي دعت إليه النقابات العمالية، إلى توقف جزئي في قطاعات النقل، والصحة، والتعليم، بكلا البلدين.

وفي 2017 شهدت إسبانيا بمناسبة يوم المرأة العالمي، تظاهرات رمزية، قبل أن تتحول خلال العامين الماضيين، إلى تظاهرات أكبر حجما، وتستمر في بعض الأحيان 24 ساعةً.

وتوقف التدريس في بعض جامعات البلدين، فيما أُلغيت جلسة ببرلمان إقليم الباسك الإسباني (شمال)، جراء مشاركة معظم أعضائه في الإضراب.

وينتظر أن تشهد أكثر من 70 مدينة إسبانية، وعلى رأسها مدريد وبرشلونة، تظاهرات كبيرة، مساء الجمعة.

من جانب آخر، أعلنت شركة الطيران الإيطالية "Alitalia" عن دخول عمالها في إضراب بين الساعة 10: 00 و14: 00، من ظهر الجمعة.

فيما طالب المتظاهرون بالمدن الإيطالية، وفي مقدمتها العاصمة روما وميلانو، بتحقيق المساواة اقتصاديا واجتماعيا بين الرجل والمرأة.

أما في البرتغال، فقد أُعلن الحداد الوطني مساء الخميس، بسبب مقتل 12 امرأة خلال الشهرين الماضيين، جراء تعرضهم للعنف من قبل رجال.

واحتج المتظاهرون في هذا البلد، على العنف ضد المرأة، وطالبوا بتوقفه. -