ترامب يخطئ في اسم رئيس "آبل" (فيديو)

دبي - بواسطة محمد فارس © ترامب يخطئ في اسم رئيس "آبل" ترامب يخطئ في اسم رئيس "آبل"

كتب - عاصم الأنصاري:

أخطأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اسم رئيس شركة أبل الأمريكية، تيم كوك، وهي اللقطة التي حازت على اهتمام وسخرية العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق ما ذكر موقع "ذا فيرج" التقني، بدلا من أن ينادي ترامب رئيس "أبل" باسمه، ناداه بـ "تيم أبل"، وذلك خلال اجتماع للمجلس الاستشاري لسياسة القوى العاملة الأمريكية، لمناقشة أهمية ودور التكنولوجيا في التعليم.

من جانبه، علق تيم كوك على اسمه الجديد من جانب الرئيس الأمريكي "تيم أبل"، بتغيير اسمه عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إلى "تيم" ووضع بجواره شعار "أبل".

جدير بالذكر أن ترامب دعا المديرة التنفيذية لشركة "لوكهيد مارتن"، بـ"ماريلين لوكهيد"، العام الماضي، بدلا من اسمها ماريلين هيوسن.

كما يذكر أن "أبل" تراهن على مضاعفة إيراداتها مع حلول العام المقبل 2020، انطلاقًا من مبيعاتها التي وصلت إلى 25 مليار دولار في عام 2016.

وخفضت "أبل" في مطلع العام الجاري، توقعاتها لإيرادات ربعها المالي الأول الذي انتهي في 29 ديسمبر إلى 84 مليار دولار، وقال كوك وقتها، إن السبب وراء خفض التوقعات هو تباطؤ مبيعات "آيفون" في الصين، التي يرزح اقتصادها تحت وطأة الضبابية المحيطة بالعلاقات التجارية بين واشنطن وبكين.