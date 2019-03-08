شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أمريكا الأسبق جيمى كارتر يعرض المساعدة لاستئناف الحوار مع بيونج يانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر العودة إلى كوريا الشمالية للمساعدة فى استئناف المفاوضات فيما يتعلق بنزع الأسلحة النووية فى الوقت الذى وصلت فيه المفاوضات الأخيرة بين البلدين إلى طريق مسدود.

وقال كارتر، للنائب الديمقراطى فى الكونجرس الأمريكى "رو خانا" فى اجتماع عقد فى أتلانتا، إنه على الرغم من أنه لم يعد يسافر، فإنه سيكون مستعدا للذهاب إلى كوريا الشمالية إذا ما أراد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مساعدته ، حسب تقرير لمجلة (بوليتيكو) الأمريكية.

من جهته، قال خانا إن الاجتماع مع كارتر ألهمه على المشاركة فى مفاوضات كوريا الشمالية بنفسه، وتعهد بتحديث استراتيجية نزع السلاح النووى التى ابتكرها كارتر فى البداية مع كيم أيل سونج، أول زعيم للبلاد وجد "جيم كيم جونج أون".



وزار كارتر، الذى شغل منصب الرئيس الأمريكى الـ 39 ، كوريا الشمالية فى عام 1994 للقاء كيم أيل سونج لتسهيل المفاوضات مع إدارة كلينتون فى وقت الذى شهدت فيه توترات حادة بين بيونج يانج وواشنطن .



ولا تعد هذه المرة الأولى التى يعرض فيها كارتر مساعدة إدارة ترامب فى إدارة تلك المسألة الحساسة ، ففى عام 2017، أخبر كارتر مستشار الأمن القومى لترامب آنذاك ، إتش آر ماكماستر، أنه على استعداد لاتخاذ زمام المبادرة فى المفاوضات .



يذكر أن المحادثات بين الرئيس ترامب وكيم جونغ أون فى أواخر فبراير الماضى بهانوى "الفلبين"، فشل فيها الزعيمان فى التوصل إلى اتفاق.



ويقول محللون إن بيونج يانج تكثف نشاطها فى مصنع لإنتاج صواريخ، فضلا عن إعادة بناء جزء من موقع إطلاق كان قد وعدت بتفكيكه فى وقت سابق.