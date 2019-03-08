شكرا لقرائتكم خبر عن 40 ألف فلسطينى يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى وشرطة الاحتلال تنشر القناصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت شرطة الاحتلال الإسرائيلى القناصة على الشرفات التى تطل على ساحات المسجد الأقصى، مع إعلانها عن تعزيز قواتها فى محيط الأقصى تحسبا لاندلاع مواجهات فى أعقاب صلاة الجمعة، بسبب قرار سلطات الاحتلال إعادة إغلاق مبنى باب الرحمة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن أكثر من ٤٠ ألف مصل أدوا صلاة الجمعة فى المسجد الاقصى المبارك.

وأغلقت سلطات الاحتلال مصلى باب الرحمة قبل 16 عاما، بسبب نشاطات منظمة قالت إسرائيل إنها "على علاقة مع حركة حماس"، إلا أن مجلس أوقاف القدس أعاد فتحه قبل نحو 3 أسابيع بعد استشعاره مطامع متزايدة من المستوطنين بدعم من قوات الاحتلال لتحويله إلى كنيس يهودي.

وقال الشيخ عمر الكسوانى مدير المسجد الأقصى - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - ان تصرفات شرطة الاحتلال وتصريحات المتطرفين اليهود التى تفضح طموحاتهم فى الاستيلاء على المنطقة الشرقية (مبنى باب الرحمة) لإقامة كنيس لهم، جعل لدينا تخوفات من تحقيق هذه الأطماع التى يطلقها المتطرفون بدعم وحماية من حكومة الاحتلال، مشيرا إلى أن الاحتلال هو قوة غاشمة قائمة على منطق البلطجة وليس لهم أى حق نهائيا فى الدخول واقتحام باحات الأقصى أو إغلاق أى جزء فيه أو إجبارنا على الحصول على أى إذن قبل دخول أى جزء منه.

وأكد الشيخ الكسوانى أن المسجد الأقصى لا يخص الفلسطينيين وحدهم، بل يخص كل المسلمين فى جميع أنحاء العالم ، وواجبهم الدفاع عنه كشعوب مسلمة عربية وغير عربية، مشددا على أن الأقصى عقيدة، ولن نتخلى عن عقيدتنا، ولن نرضى بإغلاق جزء منه ولن نتنازل عنه، فالأقصى ذكر فى القرآن الذى يتلى ويتعبد بتلاوته إلى يوم القيامة.

يذكر أن إسرائيل كانت قد احتلت القدس الشرقية بما فيها المسجد الأقصى فى العام 1967، وضمت المدينة فى العام 1981، إلا أن الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيه، تخضع للوصاية الهاشمية الأردنية، بموجب اتفاقية وادى عربة، وهى اتفاقية السلام الإسرائيلية- الأردنية، التى أُبرمت فى العام 1994.