برلماني إيراني: دمشق عليها ديون كبيرة لطهران يتوجب دفعها

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية عن رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، قوله "على مدى سنوات التعاون في الحرب بين إيران وسوريا، فإن حكومة دمشق أصبح عليها ديون كبيرة لإيران، ويجب على حكومتنا إقرار هذه الديون بشكل قانوني مع دمشق".

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وتابع البرلماني الإيراني "خلال اجتماعي مع المسؤولين السوريين، أعلنت كأول مسؤول إيراني أن هذه الديون قانونية ويجب عليهم دفعها".

وتابع فلاحشت بيشه "لطالما كانت إيران إلى جانب سوريا في جميع الانتصارات، ولعبت دورا في تطهير واستقرار المناطق، ولعبت دورا أساسيا في مجال الاستخبارات والعمليات. لقد كانت الحكومة السورية تسيطر على 11% من الأراضي، أما الآن فهي تسيطر على أكثر من 65% من البلاد".

وأضاف "أعتقد أنه بعد داعش، فإن هناك ظروف معينة سوف تسود في سوريا وفي موضوع العلاقات الإيرانية السورية أيضا، ويجب على إيران أن تتصرف بطريقة تضمن مصالحها في هذا البلد".

وأشار فلاحت بيشه إلى أن توقيع البلدين وثيقة استراتيجية واسعة النطاق وغير محدودة زمنيا في نهاية 2018 "يؤكد على استمرار الارتباط بين البلدين في المستقبل".

وتعد إيران إحدى الدول الثلاث الضامنة لمسار أستانا للتوصل لحل للأزمة السورية التي دخلت عامها الثامن على التوالي، إلى جانب روسيا، وتركيا.