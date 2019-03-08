أمر عاجل من النائب العام السعودي بشأن مواطن هاجم الحكومة

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© Sputnik . Mohammed al-Bakhit
واتهمت وسائل إعلامية حكومية صاحب الفيديو بـ"إثارة النعرات القبلية والقيام بأعمال تحريضية تأليبا للرأي العام"، خلال مهرجان الملك عبد العزيز للإبل.
وسبق أن نشر الرجل في مواقع التواصل الاجتماعي، شريط فيديو اتهم فيه جهات خاصة وحكومية بالتزوير وإثارة النعرات القبلية ودعم التعصب القبلي.
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