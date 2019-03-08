أمر عاجل من النائب العام السعودي بشأن مواطن هاجم الحكومة

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وأصدر النائب العام السعودي، سعود المعجب، أمرا بالقبض على المواطن الذي ظهر في المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، للتحقيق معه، وذلك وفقا لصحيفة "عكاظ" السعوية.

واتهمت وسائل إعلامية حكومية صاحب الفيديو بـ"إثارة النعرات القبلية والقيام بأعمال تحريضية تأليبا للرأي العام"، خلال مهرجان الملك عبد العزيز للإبل.

وسبق أن نشر الرجل في مواقع التواصل الاجتماعي، شريط فيديو اتهم فيه جهات خاصة وحكومية بالتزوير وإثارة النعرات القبلية ودعم التعصب القبلي.