رسالة جديدة.. بوتفليقة يؤيد المتظاهرين ويحذر الأمهات

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الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
حذر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم، من اختراق المسيرات الشعبية في البلاد، وذلك في رسالة بمناسبة إحياء «اليوم العالمي للمرأة»، قرأتها نيابة عنه وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والرقمنة، هدى إيمان فرعون، إذ دعا بوتفليقة إلى الحذر والحيطة من «اختراق هذا التعبير السلمي من طرف أي فئة غادرة داخلية أو أجنبية، ما يؤدي إلى إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى، وما ينجر عنها من أزمات وويلات»، مشيدًا بالطابع السلمي للمسيرات الشعبية التي شهدتها مختلف الجهات في الأيام الأخيرة وبنضج المواطنين، لا سيما فئة الشباب، وفقا لروسيا اليوم.
وأضاف بوتفليقة: «شاهدنا منذ أيام خروج عدد من مواطنينا ومواطناتنا في مختلف ربوع الوطن للتعبير عن آرائهم بطرق سلمية، ووجدنا في ذلك ما يدعو للارتياح لنضج مواطنينا بما فيهم شبابنا، وكذا لكون التعددية الديمقراطية التي ما فتئنا نناضل من أجلها باتت واقعا معيشا». وذكر الرئيس الجزائري أن بلاده دفعت
وأضاف بوتفليقة: «شاهدنا منذ أيام خروج عدد من مواطنينا ومواطناتنا في مختلف ربوع الوطن للتعبير عن آرائهم بطرق سلمية، ووجدنا في ذلك ما يدعو للارتياح لنضج مواطنينا بما فيهم شبابنا، وكذا لكون التعددية الديمقراطية التي ما فتئنا نناضل من أجلها باتت واقعا معيشا».
وذكر الرئيس الجزائري أن بلاده دفعت ثمنا باهظا وبذلت جهدا جهيدا لاسترجاع استقلاها وحريتها كما دفع شعبنا كلفة غالية وأليمة للحفاظ على وحدتها واستعادة سلمها واستقرارها بعد مأساة وطنية دامية، مناشدا الجميع، وبالدرجة الأولى الأمهات إلى الحرص على صون الوطن عامة وأبنائه بالدرجة الأولى.
وشدد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار للتفرغ، سلطة وشعبا، للاستمرار في معركة البناء والتشييد ولتسجيل المزيد من الانتصارات والتقدم، مشيرا إلى أن الجزائر أمامها العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
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