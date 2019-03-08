انت الان تتابع رسالة جديدة.. بوتفليقة يؤيد المتظاهرين ويحذر الأمهات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

حذر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم، من اختراق المسيرات الشعبية في البلاد، وذلك في رسالة بمناسبة إحياء «اليوم العالمي للمرأة»، قرأتها نيابة عنه وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والرقمنة، هدى إيمان فرعون، إذ دعا بوتفليقة إلى الحذر والحيطة من «اختراق هذا التعبير السلمي من طرف أي فئة غادرة داخلية أو أجنبية، ما يؤدي إلى إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى، وما ينجر عنها من أزمات وويلات»، مشيدًا بالطابع السلمي للمسيرات الشعبية التي شهدتها مختلف الجهات في الأيام الأخيرة وبنضج المواطنين، لا سيما فئة الشباب، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف بوتفليقة: «شاهدنا منذ أيام خروج عدد من مواطنينا ومواطناتنا في مختلف ربوع الوطن للتعبير عن آرائهم بطرق سلمية، ووجدنا في ذلك ما يدعو للارتياح لنضج مواطنينا بما فيهم شبابنا، وكذا لكون التعددية الديمقراطية التي ما فتئنا نناضل من أجلها باتت واقعا معيشا». وذكر الرئيس الجزائري أن بلاده دفعت