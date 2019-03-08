انت الان تتابع إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

احتجاجات السودان

أطلقت الشرطة السودانية، اليوم الخميس، القنابل المسيلة الدموع تجاه تظاهرات محدودة بأم درمان، على خلفية دعوة تجمع المهنيين السودانيين للخروج في موكب احتجاجي باسم «المرأة السودانية»، إذ أفاد شاهد عيان، باستخدام الشرطة القنابل المسيلة الدموع تجاه طالبات جامعة الأحفاد للبنات بشارع العرضة قرب الجامعة بأم درمان، وطرح تحالف «قوى 2020»، اليوم، مبادرة اقترح فيها الاتفاق على فترة انتقالية لمدة عامين تبدأ بانتهاء مدة حكم الرئيس البشير في 2020 وتنتهي في 2022، كما طرحت المبادرة أيضا تأجيل الانتخابات المزمع عقدها العام المقبل لعامين.

ودعت المبادرة لتشكيل مجلس رئاسي بزعامة البشير وعضوية خمسة آخرين تختارهم الجمعية العمومية للحوار الوطني، وفقا لسبوتنك. واقترح رئيس التحالف، أن تتولى الجمعية العمومية للحوار اختيار أعضاء المجلس الرئاسي والحرص على تمثيل المرأة والشباب. وشهدت المبادرة أيضا اقتراح أن يختار رئيس الوزراء بالتشاور مع المجلس