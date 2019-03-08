إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في السودان

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احتجاجات السودان
أطلقت الشرطة السودانية، اليوم الخميس، القنابل المسيلة الدموع تجاه تظاهرات محدودة بأم درمان، على خلفية دعوة تجمع المهنيين السودانيين للخروج في موكب احتجاجي باسم «المرأة السودانية»، إذ أفاد شاهد عيان، باستخدام الشرطة القنابل المسيلة الدموع تجاه طالبات جامعة الأحفاد للبنات بشارع العرضة قرب الجامعة بأم درمان، وطرح تحالف «قوى 2020»، اليوم، مبادرة اقترح فيها الاتفاق على فترة انتقالية لمدة عامين تبدأ بانتهاء مدة حكم الرئيس البشير في 2020 وتنتهي في 2022، كما طرحت المبادرة أيضا تأجيل الانتخابات المزمع عقدها العام المقبل لعامين.
ودعت المبادرة لتشكيل مجلس رئاسي بزعامة البشير وعضوية خمسة آخرين تختارهم الجمعية العمومية للحوار الوطني، وفقا لسبوتنك. واقترح رئيس التحالف، أن تتولى الجمعية العمومية للحوار اختيار أعضاء المجلس الرئاسي والحرص على تمثيل المرأة والشباب. وشهدت المبادرة أيضا اقتراح أن يختار رئيس الوزراء بالتشاور مع المجلس
ودعت المبادرة لتشكيل مجلس رئاسي بزعامة البشير وعضوية خمسة آخرين تختارهم الجمعية العمومية للحوار الوطني، وفقا لسبوتنك.
واقترح رئيس التحالف، أن تتولى الجمعية العمومية للحوار اختيار أعضاء المجلس الرئاسي والحرص على تمثيل المرأة والشباب.
وشهدت المبادرة أيضا اقتراح أن يختار رئيس الوزراء بالتشاور مع المجلس الرئاسي تشكيل الحكومة والولاة، ومد أجل البرلمان ومجلس الولايات والمجالس التشريعية الولائية لمدة عامين بعد العام 2020، وفيما يخص حالة الطوارئ، أشارت المبادرة إلى ضرورة أن تكون ستة أشهر بدلا من عام.
كما دعا التحالف لإلغاء بندين من أمر الطوارئ الأول المتعلقين بدخول المنازل والمنشآت وتفتيشها دون إذن، وتعديل البند المتعلق بحظر التجمعات والندوات غير المرخص لها في أمر الطوارئ الثاني وإبداله ببند جديد يسمح بالمواكب والتجمعات التي ينظمها القانون.
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