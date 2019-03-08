شكرا لقرائتكم بدء تدريب عسكري مصري - بريطاني في قاعدة محمد نجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ 13 ساعة في 8 مارس 2019 - اخر تحديث في 7 مارس 2019 / 17:21

انطلقت أمس فعاليات التدريب المصري البريطاني المشترك (أحمس -1) الذي ينفذ للمرة الأولى في مصر بمشاركة عناصر من القوات البرية المصرية والبريطانية في قاعدة محمد نجيب العسكرية وميادين التدريب القتالي للمنطقة الشمالية العسكرية.



ووصلت عناصر ومعدات القوات البريطانية المشاركة في التدريب إلى القواعد الجوية والمنافذ البحرية المصرية خلال الأيام الماضية. وقال الناطق باسم الجيش العقيد أركان حرب تامر الرفاعي إن التدريب يشمل العديد من الأنشطة والفاعليات والتدريب على تنفيذ الرمايات المختلفة ومكافحة الإرهاب والقتال في المدن.

وعقد مؤتمر تنسيق بين قادة قوات الدول المشاركة لتوحيد المفاهيم وتحقيق الدمج بين القوات وألقى مساعد رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة كلمة أكد فيها أن تدريب (أحمس -1) يعد واحداً من أرقى التدريبات المشتركة التي تنفذ بين القوات المسلحة المصرية والبريطانية بما يؤكد متانة أواصر العلاقات العسكرية بين البلدين الصديقين.

,أكد قائد التدريب من الجانب البريطاني أن التدريب يؤكد عمق الروابط بين القوات المسلحة المصرية والبريطانية ويهدف توحيد العمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ويهدف التدريب تنمية وتعزيز العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات وتنمية مهارات القوات المشاركة في أعمال مكافحة الإرهاب، والتوصل لأنسب أساليب مواجهة العناصر الإرهابية والإرتقاء بالمستوى التدريبي لعناصر العمل التخصصي والتدريب على مكافحة العبوات الناسفة بإتباع أحدث التقنيات الفنية والتكنولوجية.

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في غضون ذلك، اختتمت فعاليات التدريب البحري العابر المصري الفرنسي الذي استمر أياماً عدة في نطاق الإسطولين الشمالي والجنوبي في البحرين الأحمر والمتوسط، بمشاركة حامتلي المروحيات "أنور السادات وجمال عبد الناصر" وعدد من الفرقاطات ولنشات الصواريخ وحاملة المروحيات الفرنسية "تونير" وبمشاركة القوات الخاصة البحرية لمصر وفرنسا وعناصر المشاة الميكانيكي التابعة للمنطقة الجنوبية العسكرية وعدد من طلبة الكلية البحرية المصرية.

واشتمل التدريب على حماية خطوط المواصلات البحرية وإدارة أعمال قتال هجومية ودفاعية، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، وتخطيط وتنفيذ عملية إبرار بحري على إحدى الجزر بغرض استعادتها، بالإضافة إلى فرض سيناريوهات لتدريب أطقم الوحدات البحرية المشاركة على مواجهة التهديدات البحرية النمطية وغير النمطية والتدريب على تأمين الأهداف الحيوية ومنصات الغاز في المياه العميقة مع اشتراك مروحيات الهيليكوبتر المحمولة في أعمال القتال ليلاً ونهاراً.

حضر المرحلة الرئيسية الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية وقائد القوات الفرنسية في المحيط الهندي والبحر الأحمر، والذي أشاد بالمهارات الميدانية والقتالية للعناصر المشاركة في التدريب وبالجهد المبذول والمستوى المتميز للقوات المنفذة وقدرتها على تنفيذ مختلف المهام.

وأكد الفريق أحمد خالد عمق العلاقات التي تربط بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، مشيراً إلى أهمية التدريب في نقل وتبادل الخبرات والتعرف على كل ما هو جديد في أساليب القتال البحري للعناصر المشاركة، معرباً عن تطلعه لأن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التدريبات المشتركة بين البحريتين المصرية والفرنسية.

ويأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لتوحيد المفاهيم والتعرف على العقائد القتالية المختلفة وصقل مهارات العناصر المشاركة وصولاً إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي العالي.