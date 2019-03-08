شكرا لقرائتكم مصر: مقتل 7 عناصر من "حسم" وإصابة ضابط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ 13 ساعة في 8 مارس 2019 - اخر تحديث في 8 مارس 2019 / 05:01

أعلنت وزارة الداخلية المصرية (الخميس) عن إحباط عملية إرهابية لحركة "حسم" (إحدى الجماعات النوعية المسلحة التابعة لـ"الإخوان")، ما أسفر عن مقتل 7 عناصر من الخلية الإرهابية التي خططت لزرع عبوة ناسفة في محافظة الجيزة (جنوب العاصمة)، وإصابة ضابط خلال التصدي للعناصر الإرهابية، في وقت أعلنت القوات المسلحة تدمير 3 أنفاق في سيناء ضمن جهودها للقضاء على الإرهاب.



وأفادت وزارة الداخلية في بيان أن معلومات توافرت إلى قطاع الأمن الوطني (الجهاز المعني بجمع المعلومات في الوزارة) عن صدور تكليفات لعناصر المجموعات المسلحة التابعة لـ"الإخوان"، لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تزامناً مع الدعوات التي تطلقها المنابر "الإخوانية" الإعلامية، خلال الفترة الحالية لإحداث حال من الفوضى.

وكشفت المعلومات وفق البيان "اعتزام مجموعة من عناصر حركة "حسم" زرع إحدى العبوات في الجيزة مستقلين عربة ربع نقل، ومرتدين زي عمال كهرباء للتمويه، كما لفتت إلى اتخاذهم أحد الأوكار التنظيمية في أكتوبر لتصنيع تلك العبوات، والانطلاق منها إلى تنفيذ مخططاتهم الإرهابية.

وأضاف البيان: "تم على الفور إعداد المكامن الأمنية اللازمة، حيث اشتبهت القوات في عربة ربع نقل بيضاء، وحال اقترابهم منها بادر مستقلوها بإطلاق الأعيرة النارية، في إتجاه القوات مما دفعهم للتعامل مع مصدر النيران، ما أسفر عن إصابة ضابط ومصرع مستقلي السيارة وعددهم 3 أفراد، تبين إرتداء اثنين منهم لملابس عمال الكهرباء، وعثر في حوزتهم على عدد من الأسلحة بندقية آلية وطبنجة والعديد من الطلقات، وعبوة ناسفة معدة للتفجير وبعض الأسلاك الكهربائية".

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وتابع البيان أن عمليات التتبع أسفرت عن تحديد وكر الإرهابيين، إذ تبين أنه شقة سكنية في أحد العقارات، حيث تم تبادل إطلاق النيران مع العناصر المتواجدة به، ما أسفر عن مصرع 4 (يجري تحديدهم)، وعثر في حوزتهم على كمية من المواد المتفجرة، وبعض أدوات التصنيع وذاكرة تخزين وأوراق تنظيمية، و3 بنادق آلية، في وقت توالي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيق.

وفي غضون ذلك، قال الناطق باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب تامر الرفاعي إنه استمراراً لجهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب وملاحقة العناصر الإرهابية والإجرامية، وبناءً على معلومات استخباراتية برصد وتتبع مسارات تحرك العناصر الإرهابية وطرق الإمداد لها، تمكنت قوات مكافحة الإرهاب في شمال سيناء بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين من اكتشاف وتدمير 9 فتحات أنفاق بأبعاد تصل حتى (2 متر × 2 متر) لعدد 3 أنفاق رئيسية على الشريط الحدودي في شمال سيناء بعمق حتى 30 متراً، وطول حتى 3 كلم.

ولفت بيان الجيش إلى أن تلك الأنفاق تستخدمها العناصر الإرهابية في عمليات التسلل وتهريب الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة، حيث عثر داخلها على مواتير سحب، كابلات كهربائية ومواد إنارة، سماعات، كميات من الوقود.

وتابع البيان: "كما تم اكتشاف وتدمير عربتين للعناصر الإرهابية، وضبط 40 قنبلة وكميات من المواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، في وقت تواصل قوات مكافحة الإرهاب في شمال سيناء تنفيذ عملياتها لإقتلاع جذور الإرهاب والقضاء على باقي العناصر الإرهابية وقطع طرق الإمداد عنهم".