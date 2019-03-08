شكرا لقرائتكم هولاند في لبنان: حافظوا على الوحدة وأنتم مصدر للأمل ... جنبلاط: كنتَ الرئيس الوحيد إلى جانب الشعب السوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 13 ساعة في 8 مارس 2019 - اخر تحديث في 8 مارس 2019 / 04:14

نظم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط استقبالا "رئاسيا" للرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند في المختارة أمس وسط حشد سياسي واسع من الأطياف اللبنانية كافة،دعا خلاله هولاند إلى الحفاظ على قيم السلام والامن والوحدة، معتبرا أن اللبنانيين يشكلون مصدرا للأمل بالنسبة إلى عدد من الشعوب.



وأقام جنبلاط لهولاند استقبالا موسعا في باحة قصر المختارة ظهر أمس، وعزف النشيدان الوطنيان اللبناني والفرنسي، في حضور ممثلين عن العائلات الروحية وعن رؤساء الجمهورية النائب سيمون أبي رميا، والبرلمان الدكتور محمود بري، والحكومة النائب محمد الحجار. وحضر الرئيسان السابقان ميشال سليمان وتمام سلام، ومن قادة الأحزاب رئيس الكتائب النائب سامي الجميل، عضو "تكتل لبنان القوي" فريد البستاني، رئيس والنائب نديم الجميل رئيس حزب الوطنيين الاحرار دوري شمعون، رئيس حزب الكتلة الوطنية كارلوس اده والأمين العام بيار عيسى، النائب السابق فارس سعيد، نواب "اللقاء الديموقراطي" يتقدمهم تيمور جنبلاط، وعدد من النواب والوزراء السابقين من اتجاهات عدة، فضلا عن شخصيات سياسية وإعلامية وإدارية . وأحاط بهولاند وجنبلاط كل من السفير الفرنسي برونو فوشيه، سفيرة الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن، شيخ عقل الطائفة الدرزية نعيم حسن، ممثل البطريرك المروني المطران بولس مطر، وممثلين عن دار الفتوى، راعيا ابرشيتي صيدا ودير القمر للموارنة المطران مارون العمار، والروم الكاثوليك المطران إيلي بشارة حداد، والعلامة محمد مهدي الامين، وعدد كبير من المشايخ الدروز

وألقى جنبلاط كلمة بالفرنسية مرحبا بـ"الصديق الكبير في هذه الجمعة المتعددة والمتنوعة، التي هي عنوان الجبل وعنوان الوطن لبنان. شاءت الظروف ان تكون معنا اليوم في شهر آذار. منذ أربعين عاما كما تعلمون، وفي شهر آذار كان اغتيال كمال جنبلاط، وكان حمّام الدم الذي قضى فيه المئات من المواطنين المسيحيين الابرياء. أما وقد وصلت شخصيا بعد الخريف الى شتاء العمر، أوصي تيمور وأصلان والعزيزة داليا بأن يحفظوا المختارة عنوانا للتلاقي والاعتدال، وأن تبقى المختارة ملجأ للمحتاجين والمضطهدين على مر العصور وأن يرفعوا عاليا مشعل الحرية والحداثة والاشتراكية، مشعل كمال جنبلاط".

أضاف: "شاء القدر أن تكون معنا في آذار منذ أربعة عشر عاما، ومع الشعب اللبناني، في انتفاضته من أجل الحرية والكرامة وفي مواجهة الهيمنة والإجرام. لن ننسى وقفتك معنا، ولن ينسى الشعب اللبناني تضامنك وتضامن الحزب الاشتراكي الفرنسي معه. وفي آذار منذ ثماني سنوات انتفض اطفال درعا، ولاحقا انتفض الشعب السوري بأسره، ولكن النظام أغرق السوريين بالدم والتعذيب والخطف والتدمير والموت، ولا يزال رافضا الاعتراف بحق شعب بأسره في الحرية والكرامة، وكنت يا سيادة الرئيس، الرئيس الوحيد الى جانب الشعب السوري، بعد أن سقطت الخطوط الحمراء لأوباما ورسمت مع الأسف خطوط حمراء أخرى في بطرسبورغ. بالأمس كنت واضحا حول فلسطين حيث لا آذار ولا أيار، حيث مأساة منذ أكثر من مئة عام، لكن فلسطين ستتحر".

وختم قائلا: "باسمي وباسم مصالحة الجبل التي رعاها كبير من بلادي البطريرك صفير عام 2001 وتابع مسيرتها البطريرك الراعي ، وباسم عائلتي وباسم الحزب الاشتراكي نرحب بك في المختارة ضيفا وصديقا ورفيقا اليوم وفي كل يوم".

هولاند

وألقى هولاند كلمة عبر فيها عن امتنان كبير لهذا الترحيب الحار في المختارة بوجود كل السلطات السياسية، والدينية، والعديد من السفراء".

وقال: "إن شهر آذار بالنسبة إلى الشعب اللبناني هو طبعا شهر حافل بالتذكارات والمعاناة. عندما كنت طالبا يافعا ما زلت أذكر وفاة والدك وتلك الصدمة التي أثارتها ليس فقط في لبنان بل في الخارج أيضا.

أدرك أنك عرفت أيضا المعاناة وظروفا صعبة أخرى لاسيما اغتيال رفيق الحريري. وقد جئت في حينها على رأس وفد من الحزب الاشتراكي للإعراب عن تضامني. يجب المحافظة على الذاكرة، وأن نكون في الوقت عينه قادرين على المضي قدما وهذا ما تقومون به في لبنان. فأنتم لم تنسوا شيئا وما زلتم تحافظون على الذاكرة، وانتم قادرون على التحضير للمستقبل".

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وتابع: "بعد أن توليت قيادة فرنسا أريد أن أقول انكم تمثلون للعالم رمزا، بل نموذجا، في منطقة تعصف بها الحروب والتوترات والنزاعات والصراعات، أنتم نجحتم في إرساء السلام والامن والوحدة، فحافظوا على هذه القيم بشكل جيد، لأنه بالنسبة للعديد من الشعوب التي تعاني انتم تشكلون لهم مصدرا للامل".

وأشار إلى "أنكم ما زلتم تحملون عبء اللاجئين والنازحين، وتقومون بذلك باسم قيمكم وباسم الأسرة الدولية. لهذا السبب فإن فرنسا وكذلك الاسرة الدولية يجب ان تكون الى جانبكم في هذه الاوقات، لأن لبنان يقوم بجهود جبارة، ويجب مساعدته ودعمه لكي تستطيعوا ان تؤمنوا تنميتكم".

وتوجه الى جنبلاط بالقول: أنت ذكّرت بالخيار الذي سلكناه ضد الإرهاب وهذا امر مطلوب ومفروض، وكل ما يحصل في هذه المنطقة يؤثر في العالم بأسره، فحتى فرنسا عصف بها الإرهاب وضربها بسبب النزاع القائم في سورية والعراق، لذلك يجب ان نناضل ضد كل اشكال الإرهاب والتأثيرات الخارجية التي تؤدي الى الإرهاب".

وأوضح أنه خلال ولايته الخماسية "عملنا معا على النضال ضد كل مصادر النزاع، وعندما تقتضي الحاجة يجب التدخل قبل فوات الأوان، ونحن نذكّر بكل ما فعلناه من جل لبنان ونكرر موقف فرنسا وأنا واثق بأن الرئيس ماكرون يسير على الخطى عينها من اجل الحفاظ على وحدة وسيادة لبنان".

وختم قائلا: "كونوا على ثقة بأن الشعب الفرنسي يقف دائما الى جانبكم ونحن نعرف ما تقومون به من اجل الثقافة واللغة الفرنسيتين وقيم الجمهورية، وعندما يعزف النشيد الوطني الفرنسي نعرف أنكم تنتمون الى هذه المجموعة من القيم. ففرنسا قائمة من خلال مواقفها وقدرتها على التنمية والنمو وكذلك من خلال ثقافتها، فشكرا للعب دوركم بالكامل، وشكرا للصداقة بين لبنان وفرنسا، والصداقة الشخصية بيني وبين وليد جنبلاط، تعكس طبعا الصداقة بين الشعبين اللبناني والفرنسي".

وقدم جنبلاط لهولاند درع مئوية كمال جنبلاط، وهي مجسّم. والتقى هولاند بعدها عددا من القيادات التي حضرت وتناول معها الأوضاع اللبنانية والمنطقة إلى مأدبة غداء أقامها جنبلاط.

عون والحريري

وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عرض مع هولاند العلاقات اللبنانية- الفرنسية وسبل تطويرها إضافة الى الاستعدادات اللبنانية لتنفيذ توصيات مؤتمر "سيدر" والإصلاحات البنيوية الضرورية للنهوض بالاقتصاد اللبناني. كما أجرى عون معه جولة افق في اوضاع لبنان والشرق الاوسط.

كما التقى هولاند أول من أمس رئيس الحكومة سعد الحريري.

وكان الرئيس الفرنسي السابق ألقى أول من أمس محاضرة في الجامعة اليسوعية بدعوة من إدارتها.