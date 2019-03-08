شكرا لقرائتكم سودانيون يتحدون إجراءات الطوارئ ويتظاهرون في الخرطوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 16 ساعة في 7 مارس 2019 - اخر تحديث في 7 مارس 2019 / 20:10

الخرطوم - رويترز - قال شهود إن مئات المحتجين خرجوا إلى الشوارع في عدة أحياء بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم الخميس وإن قوات الأمن اعتقلت عدداً من المتظاهرين الذين يطالبون الرئيس عمر البشير بالتنحي.



وهذه هي أحدث مظاهرات ضمن سلسلة احتجاجات مناهضة للبشير وحزبه المؤتمر الوطني في أنحاء السودان منذ 19 كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وهي أطول تحد شعبي للبشير منذ توليه السلطة في انقلاب عسكري قبل 30 سنة.

وأفاد شهود بأن نشطاء اختاروا يوم المرأة منطلقاً لاحتجاجات اليوم وبأن النساء مثلن كثيراً من المئات الذين خرجوا في أم درمان، في الجهة المقابلة من وسط العاصمة عبر نهر النيل، وفي شرق الخرطوم.

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وهتفوا مرددين "حرية سلام وعدالة" و"الحرية خيار الشعب". وتظاهر المئات أيضاً في حي بري في الخرطوم، وهو أحد مراكز الاحتجاجات. وذكر شهود أن قوات الأمن غيرت أساليبها في ما يبدو، إذ صارت تقوم بتجميع المحتجين باستخدام الهراوات ثم ترسلهم إلى محاكم الطوارئ بدلاً من تفريقهم بالغاز المسيل للدموع.

ولكن شاهداً قال إن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في الجامعة الوطنية ولاحقا في بري. وأكد المسؤولون مقتل 33 شخصاً في الاضطرابات منذ كانون الأول، غير أن نشطاء يقولون إن العدد أكبر بكثير. وأعلن البشير الشهر الماضي حالة الطوارئ وأقال الحكومة المركزية وعين مسؤولين أمنيين محل حكام الولايات ووسع صلاحيات الشرطة ومنع التجمعات العامة من دون تصريح.

وتحاكم محاكم الطوارئ منذ ذلك الحين المحتجين في جلسات مسائية، ما أطلق شرارة مزيد من الاحتجاجات خارج مباني المحاكم. وكان نشطاء المعارضة دعوا يوم الثلاثاء إلى إضراب تسبب في إغلاق بعض الخدمات الصحية غير الأساسية والأنشطة الاقتصادية في الخرطوم.