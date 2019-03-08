شكرا لقرائتكم مساعدات إغاثية سعودية للنازحين السوريين في عكار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 17 ساعة في 7 مارس 2019 - اخر تحديث في 8 مارس 2019 / 04:31

قدم مركز "الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، وبتنفيذ جمعية الأيادي البيضاء، مساعدات إغاثية سعودية تضمنت حصصا غذائية وفرش، على العديد من العائلات السورية النازحة، وذلك في مركز إئتلاف الجمعيات الإغاثية عند مفرق برقايل - عكار (شمال لبنان).



وإثر عملية التوزيع، تحدث الشيخ عماد السبسبي باسم ائتلاف الجمعيات فقال: "اليوم وكما عودتنا المملكة العربية السعودية مملكة الخير على مد يد العون للمحتاجين، ها هي اليوم تقدم المساعدات للأخوة السوريين النازحين"، لافتا الى أن "المساعدات استهدفت 700 عائلة سورية نازحة في عكار، استفادت من هذا العون وهذه التقديمات شملت 700 حصة غذائية و1400 فرشة".

وسأل "الله تعالى أن يعوض على مملكة الخير بالخير الدائم، وأن يبارك بها وبملكها وقيادتها وأن يعجل في الفرج لإخواننا النازحين".