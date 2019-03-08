شكرا لقرائتكم بري يحدد جلسة رقابية في النصف الثاني من اذار والحريري يدعو للابتعاد عما يزيد النفقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 17 ساعة في 7 مارس 2019 - اخر تحديث في 7 مارس 2019 / 21:33

بعد ثلاث جلسات من المناقشة اختتم البرلمان اللبناني اليوم (الخميس) "ثنائيته التشريعية" التي انطلقت امس، في ساحة النجمة، بعد ان انهى البحث في بنود جدول اعماله الـ36. فأقر على مدى يومين 17 مشروعا واقتراح قانون واعاد الى اللجان 18 اقتراحا، وأعطى رئيس المجلس نبيه بري للحكومة شهرا لدرس اقتراح قانون الموارد البترولية في البر، واعادته الى المجلس النيابي، كما أقر مشروع قانون اعطاء الدرجات الست لأفراد الهيئة التعليمية بملاك التعليم الرسمي بالمرحلة الثانوية. وقبل رفع الجلسة اعلن بري عن جلسة رقابية ستعقد في النصف الثاني من اذار (مارس) الجاري.



وكان المجلس استأنف جلسته التشريعية برئاسة بري وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، عارضا القوانين التي ردها رئيس الجمهورية واقرها مجددا بعد الاخذ بأسباب الرد، فيما لوحظ ان معظم اقتراحات القوانين التي قدمها النواب قد سقطت صفة المعجل عنها وأعيدت الى اللجان. وتابع المجلس ما تبقى على جدول الاعمال، فطرح على النقاش المرسوم المتعلق بقانون تنظيم مزاولة المهن البصرية، وجرى النقاش في المادة 26 المتعلقة بمزاولة المهنة. فاقترح النائب سيمون ابي رميا ان "يكون في المحل المخصص لبيع النظارات احد الاشخاص المتخصصين في فحص البصر"، وايدته بذلك النائبة بولا يعقوبيان.

ولفت النائب بلال عبدالله الى الفوضى العارمة في السوق بحيث تباع النظارات في العربات والحقائب"، مطالبا بـ"ضبط هذا القطاع وبحصر هذه المهنة بصاحب الاختصاص". وصدق الاقتراح.

الموارد البترولية

وجرت مناقشة اقتراح قانون الموارد البترولية في الاراضي اللبنانية، فأعلنت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني "بصفتي الوزيرة المختصة اسجل تحفظي عنه بصيغته الحالية واترك للرئيس الحريري التصرف". فلفت الحريري الى ان "هذا الاقتراح في حال اعادته الى الحكومة سيدرس ويعاد الى المجلس". واكد النائب علي بزي، أنه "جرى درس الاقتراح والنقاش الاساس حوله دار في اللجان، ونرجو من الزملاء الترفع عن مسألة الصلاحيات"، مشيرا الى "محاولات الغاء اي دور للسلطة التشريعية".

وأوضح الحريري انه بالنسبة الى المشروع المتعلق بالنفط "ما يطبق في البر يطبق في البحر". وقال النائب جورج عدوان: "قبل الدخول في النقاش هناك طلب من رئيس الحكومة والوزير المختص بسحبه واقترح اعطاءهما فرصة للدرس".

وتحدث النائب حسن فضل الله بالنظام، وقال: "اي نائب يحق له التقدم باقتراح واذا تقدمت الحكومة باقتراح لها الحق بسحبه، ونحن عندما ناقشناه جرى النقاش في حضور عدد من الوزراء ورجال الاختصاص والقوى الامنية وقد اخذ جهدا كبيرا عندما كان وزير الطاقة (السابق النائب سيزار ابو خليل) يتحدث. واذا ارادت الحكومة استرداده لمزيد من النقاش فلا نمانع، انما بذلنا جهدا كبيرا ووزارة الطاقة كانت موجودة فيا ليت لم نبذل هذا الجهد المهم للوصول الى قانون عصري ينهض بالقطاع".

وطرح بري لاقتراح على النقاش مادة مادة، واوضح انه "اشبع درسا في اللجنة المختصة واللجان المشتركة". فقال الحريري: "اذا اردنا السير به مادة مادة فلا امانع، انما هناك امور عدة، وليس الامر صلاحيات مجلس وزراء او مجلس نواب انما افضل اعادته الى الحكومة".

وسأل بري: "كم يلزمه من الوقت؟ رد الحريري: "مدة شهر". وقال بزي: "ان نقطة الخلاف الحقيقية هي بعدم وجود رأي لمجلس النواب".

ورد الحريري: "ان المشروع لا يمر من دون مجلس النواب".

اما وزير الخارجية جبران باسيل، فقال: "جميعنا مررنا بتجربة، وهناك جهد كبير فيه ولبنان متقدم في هذا المجال. فلنتفق على ايجاد قانون يتعلق بالبحر والبر حتى لا نقع في مشاكل، ونحن في عجلة من امرنا ونحتاج اليه". وأوضح ان "القانون لم يتفق عليه في اللجان المشتركة لادارة هذا المورد في البحر والبر". بري: "يرد المشروع الى الحكومة لمدة شهر لا اكثر".

ونوقش اقتراح قانون تسوية وضع عقداء متقاعدين في الامن العام، فقال النائب جميل السيد: "ان الاقتراح لم يلحظ المتوفين والمتقاعدين. الجزء الاول من الاقتراح الذين كانوا يستحقون الترقيات وحقهم بالقانون المكتسب لكون التعطيل يتصل بالخلل، واقترح اقرار المادة الاولى المتعلقة بتسوية اوضاع واحالة الجزء الثاني منه والمتعلق بالضابطة الجمركية". ورد الحريري "الاقتراح يكلف المالية، لذلك اطلب تأجيله او احالته على اللجان، ومشكلتنا الا نرتب على الخزينة مصاريف اضافية. علينا الابتعاد عما يزيد النفقات". بري: "فليحل على المجلس الاعلى للجمارك".

وقالت النائب يعقوبيان: "الاقتراح يكلف سنويا بليون ليرة لذلك فليحل الى المجلس الاعلى للجمارك . وبعد النقاش، أرجئ الاقتراح على ان "يحال على المجلس الاعلى للجمارك".

واعترض النائب جهاد الصمد "لأنه لا يجوز رد الاقتراح فهؤلاء لا بد من انصافهم". فأوضح النائب سمير الجسر (مقدم الاقتراح) ان "الاقتراح عرض على لجنة الدفاع وطلبت رده".

وقال النائب علي عمار: "ان هذا المشروع من العام 2013 واستوفى البحث وكل اركان المناقشة والحوار واتفهم مع دولة رئيس الحكومة والحكومة على قاعدة التعاون في حدود مبدأ الفصل بين السلطات. ولكن الاحظ ان هناك قاعدة اصبحت قيدا على المجلس ،هذا القيد ان حتى القضايا المكتسبة التي تستوفي كل اركان الحق اصبحت خاضعة لمنطق عدم تحميل المالية الاعباء، واذا استمررنا على هذه الحال وتداعيات ذلك على المؤسسة، فاننا امام معضلة عظيمة. وارجو من دولتك الكريمة، ومع مراعاة المالية العامة والوضع الاقتصادي والمالي للدولة انما الحقوق المكتسبة مكفولة دستوريا ولا تتوقف عند حدود مالية الدولة".

بري: الدولة كلها في مركب واحد ماليا

ورد بري: "نحن لا نطير حقوقهم وهناك صلاحيات تعود الى مجلس الجمارك والدولة كلها في مركب واحد في الموضوع المالي".

ثم لفت عمار الى "وجود 123 شخصا من الجمارك فازوا بالمباراة وقع وزير المال المرسوم كما وقعه مجلس الخدمة المدنية. وقال النائب آلان عون: "ان هذا الاقتراح وضع كحوافز وهناك اناس لم يتم ترقيتهم المفروض ان يكون عقداء والترقية إلزامية".

ولفت وزير المال الى "اننا لا نقوم بسابقة قانونية وكرس الموضوع إلزاميا". ثم طرح بري الاقتراح على التصويت، فسقط.

وناقش المجلس البند المتعلق باقتراح انشاء صندوق تقاعد لدى نقابة اختصاصيي علوم مختبرات الاسنان في لبنان. وقال النائب بيار بو عاصي: "نحن مع هذا الاقتراح، ولكنه يحتاج الى تعديل". فضل الله: "هذا الاقتراح اصبح له 20 عاما في المجلس النيابي، يجب ألا نؤخره".

النائب حكمت ديب: "هناك كثير من النقابات تفرض رسما على المواد التي لها علاقة بمختبرات الاسنان، وهذه المادة يجب ان تلغى.

وطرحت الموافقة عليه بمادة وحيدة ثم على التصويت فصدق.

قانون القضاء العدلي

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وفي الاقتراح المتعلق بقانون القضاء العدلي. قال بو عاصي: "بعد تدريب للمحامين الذين دخلوا الى السلك القضائي، المطلوب ان نعززهم ونعطيهم حوافز وهي سنوات اقدمية تأخذ في الاعتبار خبرتهم، وهناك امتعاض كبير لدى القضاة. اما اذا كان توزيع العدد غير عادل فيتم توزيعهم بشكل عادل، نحن ضد المادتين 77 و78، وحصر الوصول الى السلك القضائي بمعهد القضاء فقط".

فضل الله: "ناقشنا هذا الاقتراح في لجنة المال والموازنة، نحن نعطي للعاملين في القطاع الخاص وهم المحامون محفزات لينقلوا الى السلك القضائي، وهذه ترتب اعباء. نحن ضد الدرجات الاستثنائية او التحفيزات، اذا اردنا ابقاء المادة القديمة، فليجروا دورة تدريبية، واقترح الغاء هذا الموضوع".

بري: بغض النظر، هناك معهد قضائي، هناك اكثر من وزير عدل بالامكان ان تسألوهم، دعوا الخبز للخباز.

يعقوبيان: "هذا الاقتراح يضرب مبدأ المساواة. وهناك من اعترض عليه هو نادي القضاة، اتمنى رده الى اللجان". النائب ياسين جابر: "انا والزميل انور الخليل تحفظنا عن اقرار هذا القانون".

وقال الجسر: "بصرف النظر عن كوني مقدم الاقتراح، القضاة كانوا يأتون من قبل المحامين. بكل اسف، هناك سلسلة من الاحكام وعملية كارثية، نحن لا نستحدث قانونا، والقانون الموجود ليس له ضوابط، التعديل في الاقتراح انه أوجد ضوابط، وفي الاقتراح يخضعون لدورة ستة اشهر، في المرتين السابقتين اعطوا خريجي الدورات عن كل ثلاث سنوات".

عبدالله: "نحن مع رد القانون وحصر الامر بمعهد القضاء". عدوان: "لدينا معهد للقضاء، ليس علينا ان نعزز هذه الطريقة، لدينا اقتراح قانون معجل مكرر بالغاء المادة 77 كليا، واتمنى احالته على لجنة الادارة والعدل".

السيد: "معاهد القضاة والضباط ليست مسألة شهادة، هي مسألة ثقافة، ثقافة القاضي في معهد القضاة تختلف عن ثقافته في ممارسة المحاماة، قبل ان ندخل في صلب هذا المشروع هناك ثقافتان متناقضتان بين من يتخرج قاضيا ومن ينتسب محاميا. والذين هم قضاة اصيلون لا يغادرون الى وظائف ادارية اخرى في الدولة. هذا مشروع تخريبي للقضاء بالنسبة الى المفعول الرجعي، وينسف القضاء من الداخل بمفهوم التراتبية".

الصمد: "من مبدأ الحرص على المؤسسات، لدينا معهد للقضاء". وعلّق بري قائلا: "هل من محام ناجح يقبل بأن يصبح قاضيا".

واشار وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية (الوزير السابق للعدل القاضي) سليم جريصاتي الى ان "التجربة في القضاء، والاستعانة بالمحامين لم تكن ناجحة، ووزراء العدل المتعاقبون لم يلجأوا الى الاستعانة بالمحامين او مساعدين قضائيين، والاقتراح هو تحسيني وتحفيزي لأي وزير العدل، وهذه الوسيلة غير مواتية على الاطلاق وثقافة المحامي لا تشبه ثقافة القاضي المتخرج من معهد الدروس القضائية". آلان عون: "اذا كان الهدف الايجابي ان الموضوع يعيد النظر بالمبدأ ككل، اقترح ان يسحب هذا الاقتراح ويدرسه وزير العدل".

الجسر: "في قانون مجلس شورى الدولة، هناك مجالات يتيح أخذ قضاة من بين الموظفين، وبالنسبة الى ثقافة المحامين، اعرف دولتين: انكلترا وكندا ممارسة المحاماة شرط اساس لدخول القضاء فيهما". وطرح اقتراح إعادته الى لجنة الادارة والعدل لمزيد من الدرس، فصدق.

الإشغال غير القانوني للاملاك البحرية

وطرح اقتراح القانون المتعلق بمعالجة الإشغال غير القانوني للاملاك العامة البحرية فقال وزير الاشغال يوسف فنيانوس: "هذا الاقتراح درس بالكامل امام لجنة الاشغال ولجنة المال وقلنا عدد المخالفات والناس الذين ارتكبوا المخالفات بلغ عددهم 225 مخالفة . وهذا الاقتراح يشمل بندين ان نفتح المهلة، ولها الدولة حق استرداد الملك او الهدم، وهناك مخالفات بالنسبة الى الارتفاع. ونحن نحضر مشروعا في هذا الشأن، وهذا الاقتراح يوفر مداخيل للدولة".

وقال وزير المال علي حسن خليل: "الفكرة المطروحة هي تمديد المهلة 4 اشهر، انا مع تمديدها 6 اشهر، ولا مانع الى آخر سنة. لا نريد ان نحكي في موضوع الطابق الثالث او هدمه هكذا". النائب نزيه نجم: "طرحنا 4 اشهر لنجلب اموالا بسرعة للدولة. وتمت الموافقة على التعديل بتقديم الملف خلال ستة اشهر، ثم صدق الاقتراح معدلا.

ملاك التعليم الثانوي الرسمي

وطرح اقتراح القانون المتضمن افراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية والمقدم من النائب بهية الحريري والنائب علي فياض. وطرحت صفة الاستعجال على التصويت فصدقت.

النائب الحريري: الاساتذة عينوا في 2016، والسلسلة جاءت في الـ 2017 وتلت المادة التي تعطى درجات ستا للذين قبلوا طلابا في كلية التربية والحقوا بوظيفة استاذ باستثناء من كان موظفا منهم".

وزير المال: "هذا النص موجود بغض النظر عن رأي مجلس الخدمة المدنية. وزير التربية قال في مجلس النواب انها تشمل الست درجات، نحن عندما قررنا كنا نقول ان نية المشروع انه يشملهم بالست درجات."

وقال وزير التربية اكلرم شهيب: "هؤلاء التحقوا بعد النجاح في كلية التربية ونجحوا في امتحانات واضحة، هم من الناجحين. هؤلاء هم مكان المتعاقدين في الدولة، هناك اضراب نصفي في الثانويات، كل ادبياتنا تحكي عن تعزيز المدرسة الرسمية، هؤلاء لهم حق، وغدا نذهب الى اضراب مفتوح، لو لم يكن لهم حق لم تؤخذ محسوماتهم وهم في كلية التربية. حرام نحرمهم حقهم، هؤلاء يعلمون اولادنا ليستقروا ويستقر التعليم الرسمي في لبنان".

سليم جريصاتي: "نحن في صدد تعديل قانون سلسلة الرتب والرواتب ونفتح بابا كبيرا بين الحق والمطلب هناك فرق، هذا ليس نصا تفسيريا، بل نعدل قانون السلسلة، او علينا ان نتحمل مسؤولياتنا او سنفتح الباب على السلسلة".

باسيل: "اعتقد اننا امام قرار سياسي هل نستمر في افلاس الدولة؟ عندما نتكلم على حق، اعطينا مفهوما للحق خارج سياقه القانوني، المفهوم ان اعطي قاضيا او استاذا ست درجات وكيف؟ وهو دخل عام 2015، اعطيه 12 سنة، سيفتح لنا سلسلة وابواب، المنطق ماذا "حق" علينا ان نوقف الدولة على قدميها، ألم نتفق ان نوقف التقديمات؟ يجب ان يكون لدينا جرأة ان نوقف هذه الامور، هذه الساعات الاضافية كيف تعطى، علينا ان ندرس ما هي كلفة هذه القوانين؟".

وزير الشباب والرياضة محمد فنيش: في كل الموضوع المالي اشارك الوزيرباسيل الرأي، لكن في هذا الاقتراح السلسلة اقرت وفيها نص، عندما ناقشنا، هل هذا يشمل الذين كانوا في كلية التربية وهم اساتذة مستمرون ام لا؟ لئلا تكون هناك اختلالات، في ضوء النقاش مجلس الوزراء قال يشملهم وكذلك في مجلس النواب ولم يعترض احد. حصل التباس في الصياغة، نية المشرع هو اعطاؤهم. الخلاف هو حول تفسير النص، الاقتراح هو لازالة التباس، لا احد سيستند الى هذا القانون ليقول انه يريد 6 درجات، نحن لا ننشئ حقا ولا نقر سلسلة، هؤلاء لديهم حق".

وطرح الاقتراح على التصويت، فصدق. ثم رفع بري الجلسة قائلا: "الجلسة الرقابية في النصف الثاني من الشهر". وتلي محضر الجلسة، فصدق.

الحريري: مبروك اقرار قانون التجارة

وغرد الرئيس الحريري عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "مبروك إقرار تعديلات قانون التجارة في المجلس النيابي اليوم. من التزاماتنا في البيان الوزاري للحكومة وفي اجندة سيدر الإصلاحية".