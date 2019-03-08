شكرا لقرائتكم استمرار خروج المدنيين ومسلحي "داعش" من الباغوز شرق سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موسكو - "الحياة" | منذ 18 ساعة في 7 مارس 2019 - اخر تحديث في 8 مارس 2019 / 02:49

مع استمرار خروج مئات الأشخاص من بلدة الباغوز (الخميس)، توقعت "قوات سورية الديموقراطية" (قسد) استكمال خروج المدنيين من آخر جيب لتنظيم "داعش" شرق الفرات. وتباطأت وتيرة العمليات العسكرية، لليوم الرابع على التوالي. وقال مصدر ميداني في "قسد" لفرانس برس "إن قواتنا ثبّتت نقاطها في أجزاء من المخيم تقدمت إليها قبل أيام".



وقال موقع "فرات بوست" إن 500 مسلح من "داعش" سلموا أنفسهم لـ"قسد" ذات الغالبية الكردية والمدعومة من قبل التحالف الدولي، وكشف الموقع أن "داعش" أفرج عن امرأتين ايزيديتين وستة أطفال كان التنظيم اختطفهم منذ قرابة 4 سنوات من منطقة سنجار وتلعفر في العراق.

وقال القائد الميداني في"قسد" عدنان عفرين إن "عمليات الإجلاء ستستمر اليوم وغداً أيضاً ونأمل أن تكتمل اليوم". وكانت "قسد" قالت إنه علقت هجومها على الباغوز من أجل التأكد من مغادرة جميع المدنيين الجيب الأخير للتنظيم الإرهابي شرق الفرات.

وقال "المرصد السوري لحقوق الإنسان" إن نحو 17480 شخصاً غادروا الباغوز منذ 16 سباط (فبراير) الماضي، بينهم 2040 مسلحاً من "داعش". ورفض المركز تأكيد أو نفي معلومات عن وجود آلاف من المدنيين ومسلحي "داعش" في المناطق الزراعية في الباغوز.