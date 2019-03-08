بوتين يحتفل باليوم العالمي للمرأة بالتنزه مع شرطيات على ظهور الخيل

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محمد عثمان - الرياض - | منذ 18 ساعة في 7 مارس 2019 - اخر تحديث في 7 مارس 2019 / 20:31
موسكو - رويترز - امتطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جواداً اليوم الخميس بصحبة عدد من الشرطة النسائية في لقطات بثت في أنحاء روسيا قبل اليوم العالمي للمرأة.
ورسم بوتين لنفسه بعناية صورة الرجل القوي خلال الأعوام التسعة عشر التي قضاها في السلطة. وسبق أن نُشرت له صور على ظهر جواد وهو عاري الصدر في سيبيريا ثم وهو يغطس في مياه ثلجية وأخرى وهو يقود طائرة لإطفاء الحرائق.
وظهر بوتين (66 سنة)، الذي تراجعت شعبيته في الشهور الأخيرة، في التلفزيون الرسمي وهو يرتدي سروالاً من الجينز وسترة بياقة مرتفعة وهو يمتطي جواداً بني اللون بصحبة شرطيات يمتطين جياداً بيضاً.
وتهادت الجياد برشاقة حول منشأة تدريب لشرطة الخيالة في موسكو وظهر في الصورة أيضاً أفراد من الشرطة على ظهور الجياد في صفوف منتظمة.
وذكرت وكالات أنباء بأن بوتين أهدى أفراد الشرطة بعد ذلك جواداً يحمل اسم (الشعاع الذهبي).
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