"الإمارات للآداب" يحتفي بإبدعات الشباب في يومه السابع

اسماء السيد - دبي: خصص مهرجان طيران الإمارات للآداب جلسات يومه السابع وورش عمله لاحتفاء بجيل الشباب وتسليط الضوء على اسهاماتهم وانجازاتهم التي أسهمت في اثراء مسيرة الأدب الحديث والمعاصر، وذلك بحضور نخبة من المؤثرين والكتّاب والأدباء والمحاضرين العالميين.

واستضافت إيزابيل أبو الهول المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب، الدكتورة رفيعة عبيد غباش، مؤسسة ومديرة متحف المرأة في دبي، في جلسة حوارية سلطت الضوء على مساهمة المرأة في بناء المجتمع في العالم العربي، ودورها في قيادة المستقبل.

وشهد المهرجان إقبالاً كبيراً لجلسة الإعلامي أحمد الشقري تحت عنوان "إحسان"، الذي ناقش المحاور الخمسة الرئيسة لتحقيق حياة أفضل للمشاركين في الجلسة وهي، العقل، والجسد، والمال، والناس، والبيئة المحيطة، حيث قدم الشقيري أمثلة شخصية لتحقيق هذه المحاور.

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وناقش الدكتور والكاتب السعودي عبدالله المغلوث، خلال جلسته نصائح عن كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الإيجابية، وتناولت جلسته العديد من القصص الملهمة للاستفادة من قنوات التواصل الاجتماعي وتكرسيها لتكون منبراً لنشر الإيجابية بين المجتمعات.