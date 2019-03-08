لماذا يجب أن تتناول وجبة فطور "ملكية"؟

دبي - بواسطة محمد فارس على الرغم من أهمية وجبة الفطور التي يشار إليها دائماً، غير أن العديد من الأشخاص قد يتجاهلونها، الأمر الذي قد يشكل خطورة على صحتهم وخصوصاً على صحة القلب. فما علاقة الفطور مع القلب وما هي كمية الطعام الأفضل يومياً؟ © Fotolia/kab-vision Provided by Deutsche Welle

"افطر كالملك، وتغدى كالأمير، وتعشى كالفقير"، هذه المقولة الألمانية تعبر بوضوح عن أهمية وجبة الفطور خلال اليوم وللتشجيع على تناول وجبة فطور غنية ومتنوعة لتمدك بالطاقة والحيوية خلال النهار وتقوم بمهامك اليومية بكامل النشاط. ومؤخراً تم ربط تناول الفطور بصحة القلب. فما هي أهمية وجبة الفطور لصحة القلب والشرايين؟

دراسات عديدة سابقة قد أكدت على أهمية الفطور للصحة بشكل عام، ومؤخراً أظهرت دراسة أهمية تناول وجبة فطور غنية بالسعرات الحرارية لتعزيز صحة القلب. فقد كشف باحثون يونانيون عن وجود علاقة بين تناول 400 سعرة حرارية على الأقل في الصباح وتخفيض مستوى تراكم الترسبات في الشرايين، الذي يعتبر السبب الرئيسي لأمراض القلب، بحسب ما نشره موقع "ديلي ميل" البريطاني.

لم يحدد الفريق نوع أطعمة معينة يجب تناولها على الفطور، غير أنهم أشاروا إلى أن الأجبان ومنتجات الألبان والحبوب والخبز هي الأطعمة الرئيسية التي ينصح بتناولها على الفطور.

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وقام باحثون في جامعة كابوديستريان في أثينا بتقييم حوالي ألفي شخص قسموا إلى ثلاث مجموعات بناءً على استهلاكهم اليومي من السعرات الحرارية. وأظهرت نتائج الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا وجبة فطور غنية بالسعرات الحرارية (ما لا يقل عن خُمس احتياجهم من السعرات الحرارية يومياً) قد انخفضت نسبة تراكم الترسبات في الشرايين لديهم بشكل ملحوظ بالمقارنة مع الأشخاص الذين تناولوا وجبة فطور منخفضة السعرات الحرارية.

وتذكر هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أن المرأة الطبيعية تحتاج إلى ألفي سعرة حرارية في اليوم، بينما يبلغ متوسط ما يحتاجه الرجل يومياً نحو 2500 سعرة حرارية، بحسب ما نشره موقع "نيوزماكس" الأميركي.

وقال الدكتور سوتيريوس تسالاماندريس، باحث في الدراسة: "يجب أن يكون الفطور الغني بالطاقة جزءاً من نمط الحياة الصحي".

ر.ض/ ي.أ