دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تويتر تضيف خيار الإبلاغ عن التغريدات التي تحتوي على معلومات شخصية

أعلنت تويتر عن تحديثات جديدة بخصوص الإبلاغ عن المحتوى المشبوه والمخالف على الشبكة، حيث أتاحت طريقة سهلة للمستخدمين بالتبليغ عن التغريدات التي تحتوي معلومات شخصية مثل أرقام الهواتف، البريد الإلكتروني، عنوان السكن، أو أرقام الهوية وغيرها من المحتوى المشابه.

وسيتمكن المستخدمون من مشاهدة مزيد من الخيارات عند الإبلاغ عن إحدى التغريدات، حيث يمكن الضغط على خيار الإبلاغ ومن ثم اختيار محتوى مخالف ومضر، وبعدها سيظهر خيار معلومات شخصية وعند الضغط عليها ستظهر عدة خيارات حول شكل المحتوى الخاص الذي يمكن الإبلاغ عنه.

تعتبر هذه الإضافة مفيدة لتفادي نشر المعلومات الشخصية بالأخرين على الشبكة وتفادي المشاكل على إثرها، ومن الجميل رؤية تويتر تقوم بمثل هذه التحديثات من حين إلى أخر لجعل بيئة المنصة أكثر أمانًا.

التدوينة تويتر تضيف خيار الإبلاغ عن التغريدات التي تحتوي على معلومات شخصية ظهرت أولاً على عالم التقنية.