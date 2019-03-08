شكرا لقرائتكم خبر عن بحرية الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 4 صيادين فلسطينيين قبالة بحر مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة ، 4 صيادين فلسطينيين وصادرت مركبهم قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة .

وذكر أحد الصيادين ، بأن بحرية الاحتلال قامت بإطلاق النار ومهاجمة مراكب الصيادين ومطاردتهم وحاصرت مركب صيد قبالة بحر منطقة السودانية، واعتقلت 4 صيادين وهم: ياسر سلمان بكر، تامر سليمان بكر، وليد محسن بكر ويسرى زكريا بكر .

وأكد، أن زوارق الاحتلال أجبرت الصيادين على خلع ملابسهم والنزول بالماء، ومن ثم قامت بتقييدهم على متن زورق حربى وسحب مركبهم ونقلتهم إلى ميناء أسدود.

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وتتعمد بحرية الاحتلال بشكل دائم التنغيص على الصيادين فى بحر غزة، وتقوم بمهاجمتهم بالرصاص وبخراطيم المياه واعتقالهم ومصادرة وإعطاب مراكبهم وشباك صيدهم فى بحر قطاع غزة.