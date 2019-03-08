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السعودية تكشف حقيقة زيادة ضريبة الزكاة على البنوك المحلية

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وذكر تلفزيون العربية إن السلطات نفت تقريرا نشرته وكالة بلومبيرغ وقالت فيه إن المملكة تدرس خططا لزيادة الزكاة التي تدفعها البنوك المحلية لما يصل إلى 20 بالمئة، حسبما نقلت رويترز.

© AP Photo / Leah Mills

ونقل "العربية" عن هئية الزكاة والدخل السعودية نفيها لهذا التقرير وقولها إنه "لا خطط لزيادة الزكاة في القطاع الخاص حاليا".

يذكر أن وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، كانت قد نقلت عن مصادرها، قولهم بأن المملكة العربية السعودية تدرس مسألة زيادة ضريبة الزكاة على البنوك المحلية، وذلك في إطار برامج الإصلاح التي تنفذها بهدف تحفيز نمو الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، بحسب الوكالة.

وكانت البنوك المحلية السعودية قد بدأت بدفع ضريبة الزكاة بنسبة 10 بالمئة العام الماضي ضمن اتفاق مع السلطات السعودية بعد أن كانت النسبة 2.5 بالمئة، فيما أشارت الوكالة إلى أن هذه الإمكانية تثير قلق المصارف السعودية ما انعكس على مواقعها في البورصة، حيث انخفضت أسهمها في سوق التداول المالية بنسبة 1.1 بالمئة.

 

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