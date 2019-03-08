"حماس": لا خيار أمام إسرائيل إلا رفع الحصار عن غزة

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

قالت حركة المقاومة الإسلامية " حماس" اليوم الجمعة، إنه لا خيار أمام إسرائيل إلا رفع حصارها عن قطاع غزة المستمر منذ عام 2007.

جاء ذلك في بيان صحفي، للناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وأضاف "تتواصل مسيرات العودة السلمية على حدود غزة بكل ثقة واقتدار وبمختلف الأدوات والوسائل الشعبية الضاغطة وليس أمام الاحتلال الصهيوني إلا النزول لمطالب شعبنا برفع الحصار".

ولفت إلى أن "جمعة المرأة الفلسطينية اليوم هي دليل على مشاركة المرأة بجانب الرجال والشباب الثائر مع كل مكونات شعبنا وشرائح المجتمع في مسيرات العودة السلمية".

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وأطلقت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار (مشكلة من الفصائل الفلسطينية)، على جمعة اليوم، الـ50 للتظاهرات السلمية، اسم " المرأة الفلسطينية" بمناسبة يوم المرأة العالمي الموافق 8 مارس / آذار من كل عام.

وأوضح القانوع :" أن المرأة الفلسطينية كانت وما زالت شريكة في نضال شعبنا الفلسطيني وثورته ضد المحتل فمنها الشهيدة والأسيرة والجريحة وستبقى على ذلك حتى النصر والتحرير".

ويشارك فلسطينيون في المسيرات السلمية قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.