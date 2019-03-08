دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Tesla كشفت عن الجيل الثالث من محطات الشحن السريع V3 للسيارات الكهربائية ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة Tesla عن الجيل الثالث من محطات الشحن السريع الخاصة بالسيارات الكهربائية، وذلك خلال مؤتمر عقد في كاليفورنيا، حيث من المقرر أن تدعم محطة الشحن V3 بعض من نماذج سيارات Model 3 الكهربائية، بقدرة 250kW.

تؤكد شركة Tesla على قدرة محطة الشحن الجديدة V3 على دعم السيارات الكهربائية بميزة الشحن السريع لتصل إلى 75 ميل خلال 5 دقائق شحن فقط، على أن يطلق للعمل خلال شهر أبريل المقبل.

وتقدم شركة Tesla محطة الشحن V3 للتجربة الآن من قبل أعضاء Fremont، قبل أن تصل محطات الشحن لمزيد من المستخدمين خلال شهر أبريل، حيث أكدت تيسلا أن محطات الشحن V3 ستصل إلى أوروبا وآسيا ودول المحيط الهادي في الربع الأخير من هذا العام.

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من جانب أخر أكدت Tesla على دفع ميزة جديدة لاحقاً هذا العام تعرف بOn-Route Battery Warmup، حيث تدعم هذه الميزة تسخين البطاريات في السيارات الكهربائية بتقنية ذكية تدعم المستخدم قبل الوصول إلى محطات الشحن، مما يدعم السيارات الكهربائية في الوصول إلى مستوى الحرارة الأنسب عند الوصول إلى محطة الشحن، مما يوفر وقت الشحن حتى نسبة 25%.

أيضاً من المقرر أن يتوافق نموذج Model 3s من السيارات مع تقنية محطة الشحن الجديدة V3، بينما لا تتوافق كلاً من سيارات Model S و Model X مع محطات الشحن الجديدة، إلا أن Tesla أكدت على دعم هذه النماذج بتحديث للبرمجيات لتسريع تقنية الشحن.

المصدر

هذا الموضوع Tesla كشفت عن الجيل الثالث من محطات الشحن السريع V3 للسيارات الكهربائية ظهر على التقنية بلا حدود.