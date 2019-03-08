دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي فيسبوك ماسنجر يوجه هذه الضربة القاسية لواتساب

أفادت صحف أمريكية، عمل مسؤولو تطبيق فيسبوك ماسنجر على طرح نسخة جديدة لمنصتهم ستكون بمثابة ضربة وصفتها بـ "القاتلة" لتطبيق التراسل الفوري، واتساب.

بهذه الخدعة فعّل خاصية الوضع الليلي Night mode في فيسبوك ماسنجر alqiyady 1 بهذه الخدعة فعّل خاصية الوضع الليلي Night mode في فيسبوك ماسنجر

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وأشارت التقارير التي تناولت الخبر، إلى أن تطبيق فيسبوك ماسنجر سيشهد تغييرات كثيرة في تصميمه ومميزات جديدة إضافية؛ حيث سيتوفر شاشة رئيسة جديدة تجد فيها أزرارًا أكثر سلاسة.

واتساب يُحذر مستخدميه من حاملي هواتف آيفون من هذه العيوب الخطيرة alqiyady 1 واتساب يُحذر مستخدميه من حاملي هواتف آيفون من هذه العيوب الخطيرة

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وكذلك أوضحت التقارير ذاتها أن ضمن المميزات الجديدة في تطبيق فيسبوك ماسنجر سيكون تواجد زرًا أخضر اللون كبير الحجم؛ حيث يُمكّن المستخدم من إنشاء حسابًا جديدًا بدلاً من الارتباط النصي السابق بخلاف خاصية البحث عن رسائل تحوي كلمات محددة في أي دردشة سابقة.المزيد:

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